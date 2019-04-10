Fenerbahçe’de derbi mesaisi sürüyor

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında pazar günü Ülker Stadyumu’nda Galatasaray ile oynayacağı derbinin hazırlıklarını sürdürdü.Can Bartu Tesisleri’nde, Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman saat 11.00’de başladı. Futbolcular, antrenmanın ilk bölümünde sakatlık önleyici egzersiz çalışması yaptı. İkinci bölümdeyse sahada, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle devam eden antrenmanda 3 gruba ayrılan oyuncular, 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. U21 takımının da katılımıyla dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçlarla devam eden antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.Sarı-lacivertliler, derbi hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla sürdürecek.(İHA)