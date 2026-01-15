3 sene önce duruşma salonunda anlatmış: ‘İhalelerde sorun çıkarıyor, İmamoğlu’nun sevgilisi var diye haber yapalım’

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan Rabia Karaca, savcılık ifadesinde eski voleybolcu Derya Çayırgan’ın ismini verdi. Rabia Karaca, Derya Çayırgan’ın, Ekrem İmamoğlu’nun sevgilisi olduğunu iddia etti.

Medyascope’tan Furkan Karabay’ın haberine göre, Karaca’nın ifadesinin ardından başta iktidara yakın Sabah gazetesi olmak üzere birçok troll hesaplardan “İmamoğlu’nun sevgilisi Derya Çayırgan” paylaşımları yapıldı.

Derya Çayırgan’ın ifadesini, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, “Beyaz Toros’u koymuş oraya, sen kimi tehdit ediyorsun” dediği İBB iddianamesinde imzası da bulunan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu savcısına verdi.

“İMAMOĞLU’NUN SEVGİLİSİ VAR DİYE HABER YAPALIM, İHALELERDE SORUN ÇIKARIYOR”

Derya Çayırgan ve Ekrem İmamoğlu’na yönelik iddialar, İBB operasyonlarının başladığı 19 Mart’tan sonra da çeşitli sosyal medya hesapları ve Uçankuş TV tarafından gündeme getirilmişti.

Uçankuş TV’nin sahibi Can Tanrıyar, 15 Aralık 2023’te tutuklu bulunduğu “yağmaya teşebbüs” davasında, İstanbul 38. Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkmıştı.

Tutuklu bulunduğu Marmara Kapalı Cezaevi’nden getirilip 15 Aralık 2023’te hakim karşısına çıkan Can Tanrıyar, İBB’ye haciz yollayan iş insanı Metin Güneş ile ortak olduğunu, kendisini yıllardır tanıdığını, aralarındaki ilişkinin bozulmasının perde arkasında ise “özel hayat haberi talebi” olduğunu öne sürmüştü.

Tanrıyar, Ekrem İmamoğlu’nun İBB Başkanı seçilmesinin ardından AKP döneminden kalan asfalt alacağı için belediyenin bankadaki “haczedilemez” hesaplarındaki 565 milyon lirasını haciz yolu ile alan Metin Güneş’in kendisine “İmamoğlu’nun sevgilisi var diye haber yapalım, ihalelerde sıkıntı çıkarıyor” dediğini söylemişti.

“BERAT ALBAYRAK EŞİNDEN BOŞANDI HABERİNİ YAPALIM”

Tanrıyar ayrıca Güneş’in kendisine “Berat Albayrak eşinden boşandı haberini yapalım onlar da kendisine çeki düzen versin” dediğini ancak bu talepleri “kanıt olmadığı” gerekçesiyle kabul etmediğini anlatmıştı.

Savcı Tanrıyar hakkında “tutukluluğa devam” talep ederken, mahkeme heyeti yurtdışına çıkış yasağı koyarak tahliyeye hükmetmişti.