Antalyaspor'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları

Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında evinde oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ndeki antrenman ısınma hareketleriyle başladı, beşe iki oyunuyla devam etti.

Teknik direktör Bülent Korkmaz'ın tam sahada Kasımpaşa maçının taktiği üzerinde durduğu antrenman, şut ve penaltı çalışmasıyla sona erdi.

Bu arada, antrenman öncesi Akdeniz Otizm Spor Kulübü Derneği yöneticileri ve otistik öğrenciler, Antalyaspor'u ziyaret etti.

Tesislerin içinde oluşturulan "Otizmin Farkındayız" adlı farkındalık duvarına teknik direktör Korkmaz, yardımcıları ve futbolcular, öğrencilerle renkli boyalarla duvara el izlerini bıraktı.