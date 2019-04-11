Caner Fenerbahçe yolunda

Beşiktaş’tan ayrılma kararı alan Caner Erkin’in kulübüyle uzun süredir sorun yaşadığı herkesin malumu. Gelecek sezonun kadrosunu şimdiden şekillendirmeye çalışan Fenerbahçe, eski futbolcusu Caner’i renklerine katmak için hareke geçti. 30 yaşındaki tecrübeli oyuncunun da Fenerbahçe’ye geri dönmek istediği aldığımız duyumlar arasında. Caner’in Beşiktaş ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, daha önce Caner Erkin ve Gökhan Gönül için “Türkiye’nin en iyi sağ ve sol bekini elimizle karşı takıma verdik” yorumunu yapmıştı. Caner Erkin, 2017 yaz transfer döneminde İtalya’nın Inter takımından Beşiktaş’a transfer olmuştu. Caner, Vestel Manisaspor’da oynarken hocası da Ersun Yanal’dı. Yıldız sol bek, bugün önemli yerlere geldiyse bunu 2 yıl Ege temsilcisinde beraber çalıştığı Yanal’a borçludur. 2013-14 sezonundaki şampiyonlukta Ersun Yanallı Fenerbahçe’de ilk 11’in değişilmez isimlerden biri olan Caner, sezonu 14 asistle tamamlamıştı. Şimdi ikili yeniden birlikte çalışmayı arzuluyorlar.

‘Siz varken Fenerbahçe yıkılmaz’

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kulübün resmi yayın organlarından Fenerbahçe dergisinde kaleme aldığı bu ayki yazıda, Fenerbahçe olarak omuz omuza verdiklerini ve yeni bir mücadeleye başladıklarını kaydetti. Söz konusu tarihin kendileri için önemine değinen Koç, “4 Nisan 2015’te Fenerbahçe’nin 40 canını taşıyan takım otobüsümüz, Rize deplasmanından dönerken kurşunlandı. O kara günde, Fenerbahçe’nin canına, varlığına kast edildi. Bu kalleş saldırı hedefine ulaşsaydı, sadece 112 yıllık tarihimizin değil, dünya spor tarihinin de en kara günlerinden birisi olacaktı. Çok şükür ki ülkemizi kaosa sürükleme amacı taşıyan bu saldırı hafif atlatıldı. Ancak çok düşündürücü ve acıdır ki failleri hala bulunamadı” ifadelerini kullandı. 4 Nisan’ın tarihe kara bir leke olarak geçtiğini vurgulayan Ali Koç, “Bu karanlık olayın unutulmaması ve açıklığa kavuşması adına 4 Nisan’da Fenerbahçe simsiyahtı. Fenerium’lar vitrinlerini kararttı ve gün boyunca açılmadı. FBTV ve Fenerbahçe Radyosu yayınlarını kesti. Web sitesi ve sosyal medya hesapları kapatıldı. Fenerbahçe bayrakları yarıya indirildi. Kulüp telefon hatları kesildi. Müze ve stat turları gerçekleşmedi. Alex ve Lefter heykelleri örtüldü. Bu korkunç olay aydınlatılana kadar görevde olduğumuz sürece her 4 Nisan’ı camia olarak sahiplenip, benzer eylemlerde bulunacağız. Kimse akıllarımızdan armamızı, hafızamızdan Sarı-Laciverti, kalplerimizden Fenerbahçe’yi silemez!” şeklinde konuştu. “Fener Ol” kampanyasını da bu tarihte başlattıklarının altını çizen Koç, “Yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek adına başlattığımız bu kampanyanın çok önemli bir nedeni de UEFA Şampiyonlar Ligi’ne katılım noktasında bizleri rahatlatacak olması. Kampanyamızda hedeflediğimiz başarıya ulaştığımız takdirde, UEFA’nın Finansal Fair Play şartlarını yerine getirerek Avrupa kupalarına katılma hakkımızı korumuş olacağız” değerlendirmesinde bulundu. Ali Koç sözlerini kampanyaya destek veren taraftarlara teşekkür ederek, “İyi ki varsınız. Siz varken Fenerbahçe yıkılmaz” şeklinde tamamladı.