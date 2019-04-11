Derbinin kilit oyuncusu: Mathieu Valbuena

Fenerbahçe'yi Galatasaray heyecanı sardı... Sarı-Lacivertli teknik heyet ezeli rakipleri ile oynayacağı maçta Valbuena'ya çok güveniyor. Son 5 maçın 4'ünde sonradan oyuna giren Fransız futbolcuya derbide ilk 11'de yer vermeyi düşünen Teknik Direktör Ersun Yanal, Valbuena'nın oyunu çevireceğine inanıyor.

​SOL KANATTA GÖREV YAPACAK

Derbide Dirar sağ bek olarak görev yaparken bu futbolcunun hemen önünde Moses yer alacak. Fransız oyuncu Valbuena ise bu karşılaşmada alışık olduğu mevki olan sol kanatta en büyük silah olacak.

DERBİLERDE FARKLI OYNUYOR

Ligin ilk yarısında oynanan G.Saray maçında oyuna ilk 11'de başlayan Valbuena o maçta 1 gol atmıştı. 3-3'lük Beşiktaş maçında ise 2. yarıda oyuna girip oyunun akışını değiştirmeyi başarmıştı.

​BU SEZON 25 MAÇTA OYNADI

Bu sezon 25 resmi karşılaşmada oynayan Valbuena bu maçların 15'inde ilk 11'de yer aldı. Fransız yıldız 2 gol atarken 7 asist yaptı. Valbuena derbilerde çok farklı oynuyor.