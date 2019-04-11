Mehmet Ekici'nin cezası belli oldu

PFDK'nın yaptığı açıklamada ;

FENERBAHÇE A.Ş.'nin, 07.04.2019 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ - FENERBAHÇE A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 20.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

FENERBAHÇE A.Ş.'nin, TFF'den izinli olmayan pankart ile sahaya çıkılmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

FENERBAHÇE A.Ş. sporcusu MEHMET EKİCİ'nin, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar vermiştir.

Fenerbahçe'nin 29 yaşındaki yıldız futbolcusu Mehmet Ekici, Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor ve Trabzonspor müsabakalarını kaçıracak.

Fenerbahçe'nin, Tahkim Kurulu'na başvurulması bekleniyor.