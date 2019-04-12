Ersun Yanal'dan Jailson kararı

Ersun Yanal’dan satranç hamleleri… Teknik Direktör Ersun Yanal’ın hücumda en çok güvendiği oyuncusu Mehmet Ekici’nin cezasında, nasıl bir kurguyla çıkacağı merak ediliyor. Tolgay Arslan ile Mehmet Ekici’nin uyumundan memnun olan hoca, bu çarkın bozulmasından dolayı endişeli, ancak elinde Jailson gibi bir koz da var. Tecrübeli hoca, Ankaragücü maçında oyuna sürdüğü Zajc’tan memnun kalmadı, derbi stresini kaldıracağını da düşünmüyor.

PAS HATALARI SAÇ YOLDURDU!..

1-1 sonuçlanan Ankaragücü karşılaşmasında yorulan Tolgay’ın yerine alınan Miha Zajc, hocanın beklentilerini karşılamadı. Yanal’ın da kafası karıştı. Ekici de atıldıktan sonra Zajc iyice koptu. Ersun Yanal bu bölümde, Zajc’ın pas hatalarına ve kayıplarına öfkelenip, sık sık oyuncusuna bağırdı... Ortada Mehmet Topal ve Tolgay Arslan ikilisi bozulmayacak ancak Tolgay’ın ofansif yönünden daha fazla faydalanmak için de Jailson hamlesi devrede olacak.

NEREDEYSE TÜM TAKIMI YAKTI

Jailson’un başrolü oynadığı ilk derbide G.Saray’ın Hocası Terim, yardımcısı Hasan Şaş, Ndiaye, Donk, Garry Rodrigues, Mariano gibi isimler onun yüzünden ceza almış, Sarı-Kırmızılılar, Avrupa ve lig kulvarında epey sarsılmıştı. F.Bahçe’ye yeni transfer olduğunda uyum sürecinde olan Jailson, birkaç ay öncesine göre daha sakin ve takıma uyum sağlamış durumda. Son haftalarda yedek kalan Jailson, şimdi Ersun Yanal’ın hamle savaşındaki büyük silahı durumuna geldi. Ancak maç saati netlik kazanacak.