Beşiktaş taraftarından 'İmamoğlu' tezahüratı

Bu akşam oynanacak olan Başakşehir-Beşiktaş maçı için taraftarlar hazırlığını tamamladı.

Maça gitmek için stada yürüyen taraftarlar, henüz mazbatası verilmeyen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu için destek sloganı attı.

Beşiktaş taraftarları, Vodafone Park Arena stadının önünde "İmamoğlu oley" diye slogan attı.



Henüz mazbatası verilmeyen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, mücadeleyi CHP'den seçilen Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'la beraber takip ediyor.

