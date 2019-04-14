Malatya'da kazanan yok

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor kendi sahasında Aytemiz Alanyaspor ile karşılaştı. Mücadele, iki takımın attığı karşılıklı gollerle 1-1 beraberlikle sona erdi.

Maçtan dakikalar

7. dakikada kaleci Haydar’ın Kamara’yı düşürmesi sonucu kazanılan penaltıyı Adem Büyük gole çevirdi: 1-0

10. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Aboubakar Kamara, kaleciyi çalımladıktan sonra altıpas üzerinden yaptığı vuruşta top dışarı çıktı.

12. dakikada Lucas Villafanez’in pasında ceza yayının hemen dışında topla buluşan Junior Fernandes'in şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1

22. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Arturo Mina şutu dışarı çıktı.

33. dakikada sarı kartı bulunan Ceyhun Gülselam, hakem Serkan Çınar tarafından ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışına gönderildi.

34. dakikada Yeni Malatyaspor penaltı kazandı. Beyaz noktanın başına geçen Adem Büyük'ün şutunda meşin yuvarlak filelerle buluşmadı.

65. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Junior Fernandes, sağ çaprazdan vuruşunu yaptı kaleci Fabien Farnolle topu kurtardı.

66. dakikada Djalma Campos rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şansını denedi, top auta gitti.

74. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Thievy Bifouma rakibini çalımladıktan sonra şutunu çekti top savunmadan geri döndü. Dönen top Kamara’nın önünde kaldı uzaktan kaleyi yoklayan Kamara’nın şutu kalecide kaldı.

80. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Thievy Bifouma, altıpas üzerinden vuruşunu yaptı top dışarı çıktı.

85. dakikada topla hareket halinde ceza sahasına giren Efecan kaleci işle karşı karşıya kaldıktan sonra şutunu çekti top yerden auta çıktı.

EVKUR YENİ MALATYASPOR : 1 - AYTEMİZ ALANYASPOR : 1

STAT: Malatya

HAKEMLER: Serkan Çınar, Candaş Elbil, Deniz Caner Özaral

E. Yeni Malatyaspor: Farnolle, Mina, Mustafa Akbaş, Erkan Kaş, Chebake, Murat Yıldırım, Ahmed Ildız (dk. 66 Aleksic), Guilherme (dk. 46 Donald), Adem (dk. 62 Ömer), Bifouma, Kamara

AYTEMİZ ALANYASPOR: Haydar, Caulker, Tzavellas, N’Sakala, Bianıo, Ceyhun, Ozan, Villafanez (dk. 89 Taha), Efecan, Campos (dk. 90+2 Hasan), Fernandes (dk. 73 Isaac)

GOLLER: dk. 7 (p) Adem Büyük (Evkur Yeni Malatyaspor); dk. 12 Fernandes (Aytemiz Alanyaspor)

KIRMIZI KARTLAR: dk. 33 Ceyhun Gülselam (Aytemiz Alanyaspor), dk. 82 Erkan Kaş (Evkur Yeni Malatyaspor)

SARI KARTLAR: Villafanez, Baiano, Tzavellas (Aytemiz Alanyaspor); Murat Yıldırım (Evkur Yeni Malatyaspor)