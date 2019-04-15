"Bir daha FETÖ kumpası olmayacağı için..."

Fenerbahçe 2. Başkanı Semih Özsoy, Ülker Stadyumu’nda Galatasaray ile 1-1 berabere biten karşılaşma sonrasında basının karşısına geçti.

Özsoy, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in “Burada güzel anılarımız var” sözlerinin hatırlatılması üzerine “Başkanımız FETÖ kumpası ile hapisteyken burada aldıkları bir şampiyonluk var. Bir daha böyle bir şey olmayacağı için de, böyle bir şey göremeyeceklerini söyleyebilirim. Bizi burada yenemezler, yenemiyorlar ve yenemeyecekler” cevabını verdi.

Maçın tartışmaları pozisyondan biri olan ve Rıdvan Dilmen’in de “Kırmızı kart çıkmalıydı” dediği Mehmet Topal’ın Linnes’e yaptığı mücadele için de Semih Özsoy’un sözleri şöyle oldu;

“Mehmet Topal’ın neden ikinci sarı kart almadığını soruyorlar Belhanda’nın 19. dakikada neden ikinci sarı kartı almadığını da tartışalım.”