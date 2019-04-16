Ersun Yanal havasını kaybetmiş

Fenerbahçe’de teknik direktör Ersun Yanal derbi maçla birlikte yanlışlarına bir yenisini daha ekledi. Bugün bu takımda Jailson varsa bu adam ilk 11’de kesinlikle oynar. Tolgay iki maçta 10 top kaybetti, formsuz. Sen hala Tolgay’da ısrar ediyorsun. Bir diğer eleştirilecek nokta Miha Zajc. Orta saha bölgesinde iyi bir süpürcüyken bu adam da haftalardır yok. Moses’ı sağ bek oynatıyorsun. Gülmemek için zor tutuyorum kendimi. Hayatında oynamış mı bu yerde Moses sordun mu acaba? Şener’i neden oynatmıyorsun? Alper Potuk'tan medet ummaksa hataların en büyüğü. Bu hatalar tabi ki sadece derbiyle sınırlı değil. Hadi bu sezonu bitirdik diyelim. Önümüzdeki sezon bu hataları tekrarlarsan sana kapıyı gösterirler. Ben hâlâ kalacağına da inanmıyorum. Takımı aldığın günden bu yana bir adım öteye götüremedin. 13’le 15. sıralarda demir attın. Her maçta hatalar yapıyorsun. Seyirci seni bugün seviyor, yarın sevmeyebilir. Eski havan yok, kenardan katkı yapamıyorsun. Canlı değil, yorgunsun. Ersun Hoca ile ilgili buna benzer ifadeleri daha önceleri de kullanmıştım. Ankaragücü maçı sonrası attığı başlığım ‘Ersun Yanal sınıfta kaldı’ şeklindeydi. Görünen köy kılavuz istemez hocam...



Soldado cezalı forvet kalmadı

Fenerbahçe’de kart sınırındaki isimlerden Soldado, 90. dakikada gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. İspanyol oyuncu, önümüzdeki hafta kritik Alanyaspor deplasmanında forma giyemeyecek. Slimani’nin kadro dışı, Frey’in sakat olduğu Sarı-Lacivertlilerde, orjinal bölgesi forvet olan futbolcu kalmazken, bu bölge için sadece iki alternatif var. Bunlar Galatasaray karşısında sonradan oyuna giren Ayew ve Alper Potuk. Bu iki isme ilave genç futbolcu Yusuf Mert Tunç. Fakat Ersun Yanal bu topa girecek mi? Sarı-Lacivertli kulüple 2021 yılına kadar sözleşme imzalayan 18 yaşındaki forvet oyuncusu Yusuf Mert Tunç, bu sezon altyapıda çıktığı 23 maçta 17 gol attı. Bir dönem Beşiktaş altyapısında futbol eğitimini alan Yusuf Mert Tunç, Dikilitaş macerasının ardından Fenerbahçe U-19 takımına geçti. Fenerbahçe’nin genç forvetleri arasında Yusuf Mert’in yanı sıra 18 yaşındaki Harun Özcan da bulunuyor. Genç Harun bu sezon 23 altyapı maçında 3 gol kaydetti.

Profesyonel muvakele yapan bir diğer isim 17 yaşındaki sol bek oyuncusu Abdulcebrail Akbulut ise 2018-19 döneminde U21 Süper Ligi’nde 22 maçta ter döktü. Sol bek ve forvette yedek sıkıntısı yaşayan Ersun Yanal, Aytemiz Alanyaspor maçında bir sürprize imza atarak Yusuf Mert Tunç ve Abdülcebrail Akbulut’tan yararlanabilir.