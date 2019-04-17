Yıldız oyuncuda yırtık tespit edildi

Galatasaray derbisinin son dakikalarında sakatlanan Nijeryalı kanat oyuncusu Victor Moses'ın kasık bölgesinde kısmi yırtık tespit edildi.

Yıldız oyuncu yaklaşık 3 hafta sahalardan uzak kalacak. Sarı Lacivertliler'de ayrıca derbide takımına 1 puanı kazandıran golü atan Eljif Elmas da gribal enfeksiyondan dolayı özel tedavi altına alındı.

Fenerbahçe'den Moses'ın sakatlığıyla ilgili geçilen bilgi şu şekilde:

14.04.2019 tarihinde oynanan Fenerbahçe - Galatasaray Süper Lig maçında 89. Dakikada Victor Moses'ın rakip oyuncu ile olan mücadele sırasında kasığı normalden fazla açılmış ve oyuncumuz bu esnada kasıkta ağrı hissetmiş ve yırtılma sesi duymuştur. Oyuna devam edemeyen oyuncumuza yapılan fiziksel muayene ve hastanede yapılan radyolojik (mr) tetkiklerinde kasıkta kısmi yırtık meydana gelmiştir. Tedavisine kulüp doktorumuz Prof. Dr. Burak Kunduracıoğlu tarafından başlanılmıştır. (Fanatik)