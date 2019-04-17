Shinji Kagawa’ya İspanya önlemi

Beşiktaş'ın devre arasında B.Dortmund'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Shinji Kagawa, performansıyla eski başarılı günlerine dönmesinin yakın olduğu mesajını verirken kariyeri ile ilgili hedeflerini de çizmeye başladı.

Daha önce İngiltere ve Almanya'da forma giyen ve İspanya'ya giderek üçlüyü tamamlamak isteyen Kagawa'nın bu ülkeden ciddi teklifler gelmesi halinde değerlendireceği belirtildi.

Beşiktaş yönetimi ise Uzak Doğu projesi kapsamında büyük yatırım olarak görülen ve takımda da olumlu sinerji yaratan yıldız isim için tüm imkanlarını kullanma kararı aldı.

Yıldız futbolcuyu ikna etmek için harekete geçen başkan Fikret Orman ve ekibinin, Dortmund'la da kısa bir süre içerisinde görüşmelere başlayacağı öğrenildi.

ADRİANO: HAKKIMDAKİ İDDİALARA GÜLÜYORUM

Başakşehir maçında sakatlığı olmamasına rağmen oynamadığı ileri sürülen Adriano, bunun tamamen bir uydurma olduğunu söyledi.

Brezilyalı sol bek, "Sakatlığım vardı, kendimi iyi hissetmiyordum. Takımı hiçbir zaman yalnız bırakma niyetim olmadı. Hakkımdaki iddialara kulak asmıyorum. Sadece gülüp geçiyorum" dedi.

Adriano, tamamen iyileştiğini ve Sivasspor maçında oynayabileceğini de sözlerine ekledi. Bu arada Medel'in sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.