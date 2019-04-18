İşte Fener Ol'da son durum

4 Nisan’da hayata geçen ‘Fener Ol’la ilgili son rakamları, kampanyanın organizasyonunda büyük pay sahibi olan başkan yardımcısı Burhan Karaçam açıkladı. Karaçam, FB TV’de katıldığı programda, taraftarların yoğun bir şekilde bağışlarını ve desteklerini sürdürdüklerini söyledi.

SMS’ten 6.4 milyon TL

Burhan Karaçam, “Gelen SMS sayısı 322 bini geçti. Her SMS, 20 TL. Kredi kartıyla yapılan işlem 59 bin küsür. 60 bin rakamını yarın (bugün) geçmiş oluruz. Yurt dışı da dahil olmak üzere gelen EFT ve havale, 33 bin küsur. Burada da hafta sonunda 50 bini geçeriz diye tahmin ediyorum. Hepsine baktığımız zaman ilk 11 günde 414 binin üzerinde bir işlem gerçekleştirildi” dedi. Burhan Karaçam’ın açıkladığı rakamlara göre, sadece SMS’lerden 6.4 milyon TL gelir elde edilmiş durumda.

Tahmini gelir 71.5 milyon TL

Başkan yardımcısı Karaçam, kurumsal çalışmaların da sıkı bir şekilde sürdüğünü, bire bir görüşmeler yaptıtklarını söyledi. Burhan Karaçam, “120’ye yakın temas yapıldı. Orada gidecek çok daha uzun yolumuz var. Temas sayısında hedefimiz ilk etapta 600 şirket, sonrasında ise bu rakamı 1000’e yükseltmek” ifadelerini kullandı. Karaçam, kampanyaya yapılan toplam bağışla ilgili resmi bir açıklama yapmasa da bu rakamın 71 milyon 500 bin TL olduğu öne sürüldü.