Ndiaye bu kez çok zor

Galatasaray’da Ndiaye belirsizliği... Fatih hocanın orta sahadaki kilit isimlerinden Badou Ndiaye’nin yeni sezonda da takımda tutulması planlanırken, İngiltere’den kötü haber geldi. Kulübü Stoke City, Senegalli orta saha oyuncusuna 12 milyon Euro’luk çıkış bedeli belirledi.

Bu paradan daha düşük bir miktara oyuncuyu satmayı düşünmeyen Championship kulübü, kiralama yöntemine ise bu kez kesinlikle sıcak bakmıyor. Ndiaye ve menacerinin, İngiltere’de birkaç kulüple görüşme yapacağı, Galatasaray’da kalma isteğine rağmen, bu transferin tekrar gerçekleşmesinin oldukça zor göründüğü bildirildi.

Kulüp büyük kâr etti

Sarı-Kırmızılı kulüp, Osmanlıspor’dan 7.5 milyon Euro’ya transfer ettiği Ndiaye’yi yarım sezon oynattıktan sonra 16 milyon Euro’ya Stoke’a satmış, bu sezon başında da tekrar kiralamıştı.