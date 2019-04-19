Comolli'den transfer itirafı

Bu sezon hayal kırıklığı yaşarak tarihinin en kötü dönemlerinden birini geçiren Fenerbahçe, artık 2019-20 sezonunun planlarını yapıyor.

Sportif Direktör Damien Comolli ve teknik heyetin birlikte yaptığı planda, gelecek sezon 11 oyuncunun gönderilmesi ve yerine takviyeler yapılması planlanıyor.

Ancak mevcut finansal tabloda maliyeti yüksek transferler mümkün değil.

Bunu da sportif direktör Comolli geçtiğimiz gün yaptığı bir transfer görüşmesinde itiraf etti.

Fransız direktör, kendilerine önerilen bazı isimleri, “Bizim o kadar paramız yok” diyerek geri çevirdi.

Comolli, yeni sezonda büyük paralar vererek oyuncu alamayacaklarının altını çizdi.

Bonservisi elinde olan ya da kiralık isimlere öncelik verdiklerini belirten sarı-lacivertlilerin direktörü bu şartlara uygun isimler üzerinde çalışmalar yapıyor.

Erken hamleler

Yeni sezon öncesi kadroyu erkenden oluşturmaya çalışan sarı-lacivertliler bu sezon düşülen hatayı tekrarlamak istemiyor.

Bu nedenle mevcut kadroya ek ve katkı sağlayacak isimler için Comolli, menajer ve kulüplerle temaslarını sürdürüyor.

Ayrıca bu yıl yaşanan hayal kırıklığını unutturmanın tek yolu iyi bir kadro kurup, 2019-20 sezonunda şampiyon olmak.

Ancak Fenerbahçe’nin önünde problemler bulunuyor. Kulübün içinde bulunduğu mali sıkıntıya yapılacak katkı ve bağışlarla çözüm aranırken bir yandan da FFP anlaşması var.

Yeni sezonu zarar etmeden kapamak zorunda olan sarı-lacivertliler oyuncu satışı yapmadan bonservisli oyuncu alamayacak.

Bu da yönetimin elini en çok zorlayan konuların başında geliyor.

Plan tutmadı

Ersun Yanal’ın hedefi de bir yandan takımı üst sıralara taşımak bir yandan da yeni sezonunu iskelet kadrosunu oluşturmak.

Ancak geride kalan beş aylık sürede bu plan da gerçekleşmedi. Takımın hâlâ net bir sistemi yok.

Bu nedenle yeni transferlerin de katılımı ile ortaya nasıl bir tablo çıkacağı merak konusu.