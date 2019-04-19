Tekinoktay: Beşiktaş taraftarındır!

Beşiktaş Kulübü’nün 12 Mayıs’ta yapılacak başkanlık seçimi öncesinde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Başkan adayı Hürser Tekinoktay’ın 270 imzalı başvurusu Siyah-Beyazlı kulübün divan kurulu tarafından kabul edilmemişti. Divan kurulu, “Hürser Tekinoktay, 11 Nisan tarihinde kulübe gelerek yanında 270 ıslak imzalı dilekçe olduğunu söylemiş ve başkanlık başvuru dilekçesi ile birlikte vermek istemiştir. Görevli üyelerimizce bu hususun divan kurulu başkanlığınca ilan edilen koşullara uygun olmadığı ve kabul edilmeyeceği kendilerine iletilmiştir” açıklamasını yaparken, Tekinoktay’dan yanıt geldi. Hürser Tekinoktay şu ifadeleri kullandı:

* Sevgili Beşiktaşlılar.. Yüz yıllık bir kültüre sahip olan kulübümüzün yönetimine talip olmak için çıktığımız bu yolda bize gösterdiğiniz ilgi ve verdiğiniz destek bizlerin çalışma azmini motive etmektedir. Herkese en içten duygularımla teşekkür ediyorum.

* Beşiktaş Kulübü’nün gerçek sahibi taraftarıdır. Onlar da Şeref Bey’den, Baba Hakkı’dan ve Sayın Seba’dan aldıkları feyz ile Beşiktaş’a sahip çıkarak değerlerini korumaya çalışmaktadırlar. Bu bizim en büyük güvencemizdir. Gerçekten Beşiktaşlı olan genel kurul üyelerimizin de aynı duyarlılıkla kulübün çıkarlarını korumak için büyük sorumluluk içinde olduklarının farkındayız.

* Tarihsel süreç içinde gelen yapımız ve geleneksel kurgumuz hiç bir zaman dışarıdan empoze edilen dayatmalara geçit vermemektedir. Beşiktaş Spor Kulübü özelleştirilecek bir kurum değildir. Halkın takımıdır ve öyle kalmak zorundadır. Sporun alet edileceği bu dış faktör kurguların hem kulübümüze hem de ülke spor kültürüne büyük zararlar vereceği aşikardır.

* Aynen İngiltere devletinin yıllardır süregelen teamülleri gibi Beşiktaş’ın da yüz yıldan fazla süredir devam eden teamülleri (gelenekleri) mevcuttur. Bu nedenle sebebi anlaşılmayan dayatma ve uygulamalara karşı tarihsel misyonumuza sahip çıkarak bir irade ortaya koymalıyız. Kulübümüze üye olurken, aidat yatırılırken ve her türlü dilekçe ve önerge verilirken noter tasdikli bir başvuruyu istemeyen ama başkan adaylığına önerge verilirken olmayan bir kuralın teamül adıyla yaratılması bir asırlık güzide kulübümüzün demokratik ve saygıdeğer teamüllerine uymamaktadır.

* Kimin başkan seçilip seçilmeyeceği bu konu için hiçbir önem arz etmez. Önce kendimize sahip çıkalım sonra demokratik geleneksel kültürümüz çerçevesinde yarışalım. Demokrasiyi içselleştiremeden küresel bir güç olmamız mümkün değildir. Divan kurulu başta olmak üzere tüm kurullar geleneksel yapıya saygı gösterip sahip çıkmak zorundadırlar. Aksi takdirde sorumlu olan herkes tarihsel bir yüzleşmeye maruz kalacaktır. Hepimiz Şeref Bey, Baba Hakkı ve Süleyman Seba’nın misyonlarının sorumluluğu ile Beşiktaş’a sahip çıkıp, korumak ve gelişmesini sağlamak üzere geleceğe talip olmalıyız. Aslolan budur.