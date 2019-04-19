Beşiktaş'ta Divan Kurulu'na sert tepki

1903 Cemiyeti, Beşiktaş Divan Kurulu'nun Beşiktaş Başkan Adayı Hürser Tekinoktay'ın adaylık başvurusunu reddetmesine tepki gösterdi.

1903 Cemiyeti'nin yayınladığı bildiri şu şekilde:

Corinthians Democracy hareketini başlattığında, dünyanın tanıdığı, fakat sadece futbolcu gözüyle baktığı bir insandı Socrates. Oysa mevcut düzenin dayatmalarına karşı başkaldırı sergileyecek kadar kendini bilen, hukuka dayanmayan eylemlerin karşısında dimdik durabilecek kadar haklarının farkında olan bir bireydi. Arkadaşlarını da bu yönde organize etmeyi, birlikte duruş sergilemeyi başardı. Bugün dünya onu hâlâ sporculuğu kadar bu yönüyle hatırlıyor. Belki de sporculuğundan daha fazla. Sporun birleştiriciliğini bildiğimizden dolayı onun hak arama çabasını da takdirle yâd edeceğiz.

Camiamız içinde de bu yönde bir hak arayışı çabası var. Mevcut tüzüğümüzde var olmayan uygulamanın yaptırım olarak karşımıza çıkarılmasına karşı haklı bir duruş sergileniyor. Peki bu durumun karşılıklı tarafları kimler. Demokratik ve tüzüksel haklarını kullanmak isteyen genel kurul üyeleri ve Divan Kurulu Başkanlığı.

Tüzüğün 35. Maddesine istinaden uygun gördükleri adayı ıslak imzalı dilekçeleriyle, tam da tüzükte belirtildiği gibi aday göstermeye çalışan Genel Kurul üyeleri, tüzükte yer almayan şekilde noter onaylı dilekçeyle başvuruya zorlanıyor. Bunu uygulamada direten makamsa Divan Kurulu Başkanlığı.

Sn. Tevfik Yamantürk’ün yaptığı açıklamada belirttiği bir konuda bilgilendirilme yapılmasını istiyor Genel Kurul Üyeleri.

“Teamül ve tüzük ne emrediyorsa onu yapacağız” diye açıklamada bulunmuştu Sn. Yamantürk.

Biz de buna istinaden şu soruların cevaplarını merak ediyoruz.

1) Beşiktaş kulübünün ve camianın teamülleri nelerdir. Teamül ve tüzük ne emrediyorsa onu uygulayacağız diyen Sn. Yamantürk’ün, tüzüğün hangi maddesinde “noter onay şartı” olduğunu açık şekilde tüm camiayla paylaşmasını rica ediyoruz. Bizim gözümüzden kaçan madde ve açıklama nerdeymiş öğrenmekten mutluluk duyacağız.

2) Beşiktaş teamüllerinden birisi ve belki de en önemlisi adaletli olmak konusundaki hassasiyet ve tüzük maddesi yoruma gerek duyulmayacak kadar açıkken, ıslak imzalı dilekçelerin kabul edilmeyeceğinin hangi teamülümüze göre alınmış bir karar sonucu açıklandığını anlatmalarını bekliyoruz.

3) Elimizde tüzüğümüz varken, yapılacak işlemler konusunda teamül hukuku uygulayamayacağımız ortadadır. Sn. Yamantürk’ün belirttiği gibi her gelenin kafasına göre iş yapamayacağı bir yerdir Beşiktaş Jimnastik Kulübü. Burada tüzük, mahkeme kararları ve dernekler yasası gibi asla taviz verilemeyecek, esnetilemeyecek kurallar bütünü geçerlidir. Bu nedenle Divan Kurulu Başkanlığı’nın bu konularda görev ve sorumluluğu nedeniyle çok dikkatli ve özenli olacağına eminiz.

4) Tüzüğümüzün 35. Maddesinde yer alan “Başkan adayı olabilmek için Genel Kurul üyeliğinde 5 (beş) yıllık sürenin doldurmuş olması ve Genel Kurul’a katılma hakkına sahip en az 250 (iki yüz elli) üyenin adaylık başvurusunda, bulunacak kişiyi Divan Başkanlık Kurulu’na yazılı olarak önermesi gerekir. Öneren üyelerin adı, soyadı ve sicil numaraları dilekçeye eklenir ve bu bilgiler, Divan Başkanlık Kurulu tarafından kontrol edilir.” açıklamasından da anlaşılacağı gibi, noter şartı yoktur. Divan Başkanlık Kurulu tarafından kontrol edilir seslenişi de bunu kanıtlar niteliktedir.

Beşiktaş teamülleri olarak bildiğimiz en önemli olgu, dürüst, güvenilir, adil olmaktır. Beşiktaşlı haksızlığa kimden ve nerden geldiğine bakmadan karşı durur. Kendisinin yararına olmasa dahi, toplum ve camia yararına gerçeklerin peşinden yürür. Beşiktaşlı, Genel Kurul’un onayından geçmiş tüzüğün her maddesini yerine getirmek için çaba sarf eder. Beşiktaşlı, bunun gerçekleşmesi için seçilen kurulların görevlerini yerine getirmemeleri, getirememeleri ya da tüzük dışında kararlar almaları durumunda karşı durma refleksi göstermek de Beşiktaş teamüllerinden sadece birisidir, bunu bilir ve buna göre hareket eder.

Sorgulanmamış bir hayat yaşanmaya değmez, demişti Filozof Socrates. Hayat ve futbol birbirlerine bu kadar yakın. Biz sorumluluğunu bilen Beşiktaşlı bazı Genel Kurul üyeleri sorguluyoruz. Hayatı, kendimizi ve tüzükte yazılı olmayan yaptırımları bizden kimlerin istediğini.

Sorumlularının en kısa sürede, dayanaklarıyla beraber camiaya açıklamalarını da rica ediyoruz. Beşiktaş teamülleri bunu gerektirir….