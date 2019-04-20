Beşiktaş'ta finansal problemler devam ediyor. Pepe, Karius ve Quaresma'dan sonra Kanadalı forvet Cyle Larin de maaşında gecikme yaşaması sebebiyle kulübü FIFA'ya şikayet etti. Siyah-Beyazlı ekipte forma şansı bulamayan genç oyuncunun bu hamlesi sonrası takımdan ayrılacağı konuşuluyor. Form grafiğiyle beklentilerin altında kalan Larin’e son olarak Mart ayında 600 bin Euro ödeme yapıldığı, 1 Nisan’da hesabına yatırılması gereken diğer 600 bin Euro’luk alacağını tahsil edememesi sonrasında kulübe ek olarak ihtar çektiği belirtildi.
Larin'den şok hamle
Beşiktaş'ın Kanadalı futbolcusu Cyle Larin, alacaklarını tahsil edemediği gerekçesiyle kulübü FIFA'ya şikayet etti.
Yayınlanma tarihi: 20 Nisan 2019 Cumartesi, 11:29