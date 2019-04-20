Larin'den şok hamle

Beşiktaş'ta finansal problemler devam ediyor. Pepe, Karius ve Quaresma'dan sonra Kanadalı forvet Cyle Larin de maaşında gecikme yaşaması sebebiyle kulübü FIFA'ya şikayet etti. Siyah-Beyazlı ekipte forma şansı bulamayan genç oyuncunun bu hamlesi sonrası takımdan ayrılacağı konuşuluyor. Form grafiğiyle beklentilerin altında kalan Larin’e son olarak Mart ayında 600 bin Euro ödeme yapıldığı, 1 Nisan’da hesabına yatırılması gereken diğer 600 bin Euro’luk alacağını tahsil edememesi sonrasında kulübe ek olarak ihtar çektiği belirtildi.