Liverpool'dan üst üste 6. galibiyet

Premier Lig'in 35. haftasında şampiyonluk hedefleyen Liverpool ile ligde kalma mücadelesi veren Cardiff City karşılaştı.

Liverpool, 57. dakikada Georginio Wijnaldum ve 81. dakikada penaltıdan James Milner'ın golleriyle 2-0 kazandı.

Üst üste 6. galibiyetini alarak 88 puana çıkan Liverpool, maç fazlasıyla Manchester City'nin iki puan önünde liderliğe yükseldi. Brighton & Hove Albion'ın üç puan gerisinde düşme hattında bulunan Cardiff City ise 31 puanla 18. sırada kaldı.

Öte yandan UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma mücadelesi veren Arsenal, evinde Crystal Palace'a 3-2 mağlup oldu. Crystal Palace'ın gollerini 17. dakikada Christian Benteke, 61. dakikada Wilfried Zaha, 69. dakikada James McArthur, Arsenal'ın gollerini 47. dakikada Mesut Özil ve 77. dakikada Pierre-Emerick Aubameyang attı. Bu galibiyetle Crystal Palace, 42 puanla 12. sıraya çıktı. Bir maç eksiği bulunan Arsenal ise 66 puanla 4. sırada yer aldı.