Beş kritik final maçı

Kayserispor engelini aşan Galatasaray, lider Başakşehir’in evinde Çaykur Rizespor’la 1-1 berabere kalmasıyla şampiyonluk yolunda önemli avantaj elde etti. Başakşehir’le arasındaki puan farkı 3’e inen ipleri yeniden eline alan Sarı-Kırmızılılar, kalan 5 haftadaki maçlarını kazanması halinde 22. şampiyonluğunu elde edecek. Galatasaray’ın mutlu sona ulaşmak adına önünde kritik 540 dakika bulunuyor. Cim-Bom, zirve yürüyüşünün ilk ayağında bu hafta deplasmanda Atiker Konyaspor ile karşılaşacak. Sarı-Kırmızılılar, 31. haftada Türk Telekom Stadyumu’nda Beşiktaş’la kritik bir 90 dakikaya çıkacak. 32. haftada Çaykur Rizespor deplasmanına gidecek Galatasaray, 33. haftada sahasında Başakşehir’i konuk edecek. Cim-Bom sezonun son maçında Sivasspor deplasmanında ter dökecek.

Terim motivasyonu

Galatasaray’ın şampiyonluk yolundaki en büyük motivasyonu kuşkusuz teknik direktör Fatih Terim olacak. Tecrübeli çalıştırıcı, sezon içinde Başakşehir’le aradaki puan farkının 8’e çıktığında ve 6’ya düştüğünde Sarı-Kırmızılı camiaya umut aşılayıp “Mücadelemizi son maça kadar sürdüreceğiz” diyerek hem takımının hem de taraftarların pes etmemesini istemişti. Puan farkının 3’e düşmesiyle birlikte Terim ve ekibinin, kalan 5 maç için oyuncularıyla yarın sabah 11.00’de yapılacak antrenman öncesinde bir toplantı gerçekleştirip, motivasyon aşılaşacağı öğrenildi.

Müthiş seri

Sezonun ilk yarısında toplam 22 puan kaybeden Sarı-Kırmızılılar, 14. haftadaki 1-0’lık Beşiktaş mağlubiyetinin ardından önemli bir seri yakaladı. Galatasaray, bu mücadelenin ardından üst üste oynadığı 15 Süper Lig maçında 10 galibiyet, 5 beraberlik elde ederek mağlubiyet yüzü görmedi. Sahasında bileği bükülmeyen Cim-Bom, Kayserispor galibiyetiyle Türk Telekom Stadyumu’ndaki yenilmezliğini 34 maça çıkardı. Sarı-Kırmızılılar bu maçlarda 29 galibiyet, 5 beraberlik elde etti.