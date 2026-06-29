Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen Ümit Uysal'dan, Muhittin Böcek'in 'adaylık için para verdi' iddiasına yanıt

Tutuklu Antalya Büyükşehir Başkanı Muhittin Böcek bir kez daha ifade verdi.

'Etkin pişmanlıktan' faydalanan Böcek, Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen ve geçen günlerde Kılıçdaroğlu'nu ziyaret eden Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın Antalya Büyükşehir adaylığı için para verdiğini iddia etti.

ÜMİT UYSAL'DAN, BÖCEK'E YALANLAMA

Böcek'in 3. defa verdiği etkin pişmanlık ifadesi için Ümit Uysal'dan da açıklama geldi. Uysal, Böcek'i yalanladı.

Böcek'in ifadesinde yer alan "Büyükşehir Belediye Başkanı olmak için Muratpaşa Belediye Başkanlığının da devreye girdiğini öğrendim. Ümit Uysal'ın da para verdiğini duydum, bunun üzerine devreye girdim" sözleri üzerine Ümit Uysal sosyal medyadan bir açıklama yaptı.

UYSAL: "SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIM"

Ümit Uysal'ın paylaşımı şöyle:

"Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı sürecinde 'para verdiğim', 'para vereceğim' ve 'bir takım pazarlıkların içinde olduğum' yönündeki iddialar tamamen gerçek dışıdır. 1992 yılında partimin kurucuları arasında yer aldım. 1996 yılında İl Gençlik Kolu Başkanı, 2001 yılında ise İl Başkanı olarak görev yaptım. Siyasi hayatım boyunca hiçbir makamı, görevi veya adaylığı para karşılığı elde edilebilecek bir konum olarak görmedim. Böyle bir düşünce ne siyasi anlayışımda ne de hayatımda asla yer almamıştır.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı’nın yanlış bir duyuma dayalı, hiçbir somut bilgi ve belgeye dayanmayan beyanını dayanak göstererek bu iftiraları basında ve sosyal medyada yayan tüm gerçek ve tüzel kişiler hakkında, bugün itibarıyla Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunacağım. Hukuki sürecin sonuna kadar takipçisi olacağım."

Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı sürecinde “para verdiğim”, “para vereceğim” ve “bir takım pazarlıkların içinde olduğum” yönündeki iddialar tamamen gerçek dışıdır.



1992 yılında partimin kurucuları arasında yer aldım. 1996 yılında İl Gençlik Kolu Başkanı, 2001 yılında… — ÜMİT UYSAL (@Av_umituysal) June 29, 2026

UYSAL, KILIÇDAROĞLU'NU ZİYARET ETMİŞTİ

Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen Uysal, mahkemenin "mutlak butlan" kararından birkaç gün sonra Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etmişti.

KILIÇDAROĞLU "ARINMA" MESAJI VERMİŞTİ

"Mutlak butlan" kararı ile CHP'nin başına atanan Kılıçdaroğlu, yaptığı açıklamalarda ve katıldığı Sözcü TV yayınında sık sık "arınma" vurgusu yapmıştı.

"Arınacağız" iddiasında bulunan Kılıçdaroğlu'nun, Böcek'in söz konusu iddiaları sonrası ne yapacağı merak konusu oldu.