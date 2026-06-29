Tanju Özcan hakkında tahliye kararı: Cezaevinde kalmaya devam edecek

Tutuklu yargılanan Bolu Belediye Başkan Yardımcısı hakkında, 'nitelikli cinsel saldırı' suçlamasıyla yargılandığı davada tahliye kararı verildi.

Hakkında "icbar suretiyle irtikap" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlamaları da bulunan Özcan'ın, cezaevinde kalmayı sürdüreceği belirtildi.

CEZAEVİNDE KALMAYA DEVAM EDECEK

Bolu Belediyesi çalışanı Ö.Ç.'nin şikayeti üzerine, "kamu görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle nitelikli cinsel saldırı" suçlamasıyla soruşturma açılmış ve Özcan ile şoförü S.Ç. hakkında tutuklama kararı verilmişti. Aynı davada yargılanan şoförü tahliye edilen Özcan'ın tutukluluğuna yapılan itiraz kabul edildi.

Bunun üzerine tutuklu Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan yargılandığı davada tahliye kararı verildi. "İcbar suretiyle irtikap" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlamaları da yöneltilen Özcan cezaevinde kalmaya devam edecek.