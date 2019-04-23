Ersun Yanal ağırlığını hissettiremiyor...

Fenerbahçe’de Başkan Ali Koç gergin, Samandıra gergin, taraftar gergin. Peki bu işin sonu nereye varacak? Artık sayılı haftalar kaldı. Bu kadar ruhsuzlar ordusunun bir arada olması enteresan. Takımda topa ayağını uzatamayan futbolcular var. Böyle şey olur mu? Hiç idman yapmıyorlar mı? O formaya saygı kalmamış. Hiçbir şeyin garantisi yok. Maazallah bu takım küme dahi düşebilir. Fenerbahçe her yerde alay konusu. Bu yenilir, yutulur değil. Demek ki Ersun Yanal da ağırlığını hissettiremiyor. Cocu ve Koeman’ın dönemlerinden Fenerbahçe’nin farkı ne? Hafta sonu Trabzon maçı var. Alanya maçında Soldado yok, Ayew santrfor... Ah Ersun hoca, ah... Sana söyleyecek bir şeyim kalmadı. Jailson otursun, gençler otursun kulübede. En büyük hayal kırıklığı, Tolgay ve Moses’ın performansı. Tolgay 3 ay oynamadan Fenerbahçe’ye geldi ve ilk 2-3 maç sahanın iyilerindendi. Sonra döküldü. Moses 6 ay oynamadı ama o da ilk 2-3 maçı iyiydi. Şimdi dökülüyor. Slimani sezona iyi başladı, sonra o da kayboldu. Benzia 2 maç üst üste ilk 11’de başladı ve sahanın iyilerindendi ama bir anda TFF kadrosuna yazılmadı.

2 saati aşan zirve

1-0’lık Alanyaspor mağlubiyeti sonrası dün Samandıra’da sıcak saatler yaşandı. Başkan Ali Koç, Sarı-Lacivertli takımın akşam antrenmanı öncesinde teknik direktör Ersun Yanal ile özel görüştü. Saat 16.15’te başlayan toplantı uzayınca takımın 17.00’de başlaması gereken antrenmanı da 17.30’a alındı. Ancak Koç-Yanal arasındaki olağanüstü görüşme bitmeyince Fenerbahçeli futbolcular saat 17.45’te yardımcı antrenörler eşliğinde idmana başladı. Koç, Ersun Yanal ile yaptığı olağanüstü toplantıyı saat 18.30’da bitirip antrenmanı izlemeden Samandıra’dan ayrıldı. İkili arasındaki görüşmede, takımın içinde bulunduğu duruma dair alınması planlanan bazı kararların masaya yatırıldığı öğrenildi. Akıllara “Yanal ile yollar ayrılıyor mu?” sorusu gelse de tecrübeli çalıştırıcı görüşme sonrası takımın antrenmanına katıldı. Bakalım son 5 hafta neler göreceğiz..

Taraftardan uyarı



Fenerbahçe’de neler oluyor anlamak mümkün değil. Taraftar hep sustu ama artık susmuyor, susmayacak. Bugüne kadar gösterilen sabrın birinci nedeni Ali Koç’a destek vermeleri, diğeri de teknik direktör Ersun Yanal’ın takımın başına geçmesini istemeleriydi. İşte Genç Fenerbahçelilerin maç sonu paylaşımı: “Leftere, Can Bartu’ya, çubukluya, armaya ihanet ettiniz! Ruhsuzlar... Sabrımız kalmadı.” Fenerbahçe yatsın kalksın Harun’a teşekkür etsin. Alanya karşılaşmasından hezimet çıkabilirdi.

Büyük çöküş görülmedi

Süper Lig’de tarihinin en kötü sezonunu geçiren ve 29 maçta 10 yenilgisi bulunan Fenerbahçe, 28 sezonun en fazla mağlubiyet aldığı dönemini yaşıyor. Fenerbahçe, 3 puanlı sisteme geçilen 1987-1988 sezonundan bu yana deplasmanda en az puan topladığı dönemi, henüz lig tamamlanmadan yaşadı. Sarı-Lacivertliler, geçen sezon deplasmanda en fazla puan toplayan ekip olmuştu. Fenerbahçe, 61 yıllık lig tarihinde en fazla mağlubiyet yaşadığı sezonu geçirebilir.

Serdar Aziz şoku

Fenerbahçe’nin, Aytemiz Alanyaspor’a 1-0 yenildiği maçın ilk yarısında sakatlanıp yerini Sadık’a bırakan Serdar Aziz’in sol ayak üst arka adale zarında yırtık ve kanama olduğu tespit edildi. Serdar’ın 2-3 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi.

Lefter’e Büyükada’da ziyaret

Fenerbahçeli Sağlık Çalışanları Derneği, 23 Nisan etkinliği kapsamında Rum asıllı Türk çocuklar ve Fenerbahçeliler Derneği’yle birlikte Lefter Küçükandonyadis’i anmak için bugün Büyükada’ya gidecek.