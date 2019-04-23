Kevin De Bruyne derbide yok

The Guardian'ın haberine göre Tottenham karşısında ilk yarıda sakatlanan ve yerini Fernandinho'ya bırakan Kevin De Bruyne, Manchester United karşısında forma giyemeyecek.

24 Nisan Çarşamba günü Manchester United deplasmanına konuk olacak olan Manchester City'de teknik direktör Pep Guardiola, takımın durumu ile ilgili açıklama yaptı.

Guardiola, De Bruyne'nün derbide oynayamayacağını ve onun yerine Phil Foden'ı düşündüğünü belirtti.

27 yaşındaki Belçikalı yıldızın yalnızca derbiyi değil, Premier Lig'in geri kalanında da sahalara dönmesinin düşük bir ihtimal olduğu bildirildi. FA Cup finaline ise yetişeceği düşünülüyor.(Goal)