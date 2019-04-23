Ahmet Ağaoğlu: Hakemler maçın kaderini değiştirmesinler...

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, bordo-mavili kulübün gündemine yönelik açıklamalarda bulundu.

TRT Spor'a konuşan Ağaoğlu, takımdaki genç oyuncular, hakemler ve Fenerbahçeile oyanayacakları karşılaşma hakkında açıklamalarda bulundu.

Kalan maçlarımızın hepsi çok zor

Benim veya teknik ekibin Fenerbahçe maçını Akhisarspor, Malatya maçından ayırması mümkün değil. Yeni Malatyaspor maçındaki arzuyla ve Bursaspor maçındaki zihniyetle çıkıp bu zamana kadar nasıl oynadıysak öyle oynayacağız. Son 5 maçta 5 galibiyetimiz var. Kalan maçlarımızın hepsi çok zor. Hepisnin de zorluk seviyesinin aynı olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden sahaya çıkıp mücadele etmek zorundayız. Futbolda rakibe saygı çok önemli."

Hakemler maçın kaderini değiştirmesinler

"Benim maç ile alakalı tek isteğim, hakemin maçın kaderini değiştirecek kararlar almaması. Bıraksın da iki takım futbolunu oynasın. Maçın neticesini sahada oynanan futbol belirlesin. Hem biz hem Fenerbahçe oyuncularımızın hakkını maçın hakemine teslim ediyoruz. Adaletli olup gördüğünü çalması bizim için yeterlidir. İlerleyen dönemler için de genç hakemlerimizi yüreklendirerek futbolun için sokmamız lazım. Daha farklı hakemler maçlarımızı yönetsin."

Burak Yılmaz için "Keşke" demedim

"Burak Yılmaz'ı Beşiktaş'ta izlerken keşke demiyorum. Başka bir takımın oyuncusu ile ilgili yprum yapmak doğru olmaz. Fakat Nwakaeme ve Ekuban'ı izlerken iyi ki de onları takıma almışız diyorum. Burak Yılmaz Trabzonspor'dan Beşiktaş'a giderken, 'Hayırlı uğurlu olsun' dedim. Halen bunu söylüyorum. Beşiktaş değerli bir kulübümüz. Bir oyuncuyu başka bir takıma gönderirken kötü performans diye göndermem. Burak Yılmaz'la Beşiktaş'a transfer olduktan sonra hiç görüşmedik."

Takımımızın yarısı çocuk

"Bu vesileyle Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Parmak, Abdülkadir Ömür, Cem, Hüseyin Türkmen'in 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum. Bütün bu altyapısının tepesinde çok deneyimli bir hocamız var. Altınordu'nun modeli var. Bizim de kendi modelimiz var. Bizim altyapımızda futbolcuları yabancı hocalar yetiştirmedi. Yurt dışından altyapıya yabancı antrenör getirirsek biraz ayıp olur."

Maliyeti yarıya indirdik

"38 milyon euro maliyetli bir kadroyu 16-17 milyon euro civarına indirdik. Olcay maaşında yüzde 50'ye yakın bir indirime gitti. Sezon sonunda bir teklif aldığı takdirde bonservis istemeyeceğimize dair anlaşma yaptık."