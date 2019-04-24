Lazio taraftarından skandal Mussolini göndermesi

Bu akşam saat 21.45'te İtalya Kupası yarı finali ikinci maçında San Siro'da Milan'la karşı karşıya gelecek olan Lazio'da taraftarlar Milano sokaklarında Mussolini pankartı açtı. Milano'nun ünlü meydanlarından Piazzale Loreto'nun yakınında toplanan Laziolu taraftar grubu Irriducibili, "Mussolini'ye saygı" manasına gelen pankartı açtı ve önünde Nazi selamı verdi. Bu eylem için Piazzale Loreto'nun seçilmesi ayrıca önem taşıyor çünkü Mussolini 1945'te idam edildiğinde cansız bedeni bu meydanda dolaştırılmıştı. Lazio kulübünden, lig yönetiminden veya İtalya Futbol Federasyonu'ndan henüz açıklama gelmedi.







In questo momento a Milano... pic.twitter.com/3GNGFg8MvX — Sean (@seanpelucchi) 24 Nisan 2019