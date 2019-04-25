U18 Milli Takım aday kadrosu açıklandı

18 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın 30 Nisan ve 2 Mayıs'ta Ukrayna ile deplasmanda oynayacağı hazırlık müsabakalarının aday kadrosu belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, aday kadroya davet edilen oyuncular 27 Nisan Cumartesi günü TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak.

Ay-yıldızlı takım, 30 Nisan Salı günü TSİ 16.00'da ve 2 Mayıs Perşembe günü de TSİ 13.00'te Viktor Bannikov Stadı'nda Ukrayna ile karşı karşıya gelecek.

Teknik direktör Ahmet Ceyhan yönetimindeki milli takımın aday kadrosuna şu oyuncular davet edildi:

Kaleci: Muhammet Taha Tepe (Altınordu), Arda Akbulut (Trabzonspor).

Defans: Halil Duman, Erdoğan Kaya, Kerem Kalafat, Rıdvan Yılmaz (Beşiktaş), Berk Akdemir, Süleyman Luş (Galatasaray), Fatih Tultak (Kardemir Karabükspor).

Orta Saha: Taha Tunç (Pendikspor), Güney Gencel, Fırat Güllü, Ali Yavuz Kol (Galatasaray), Cenk Alptekin, Oğulkan Aydın (Fenerbahçe), Doğukan Efe (Osmanlıspor), Oğuzhan Akgün (Beşiktaş).

Forvet: Muhammed Gümüşkaya (Fenerbahçe), Muhammet Arslantaş (Medipol Başakşehir), Ege Özkayımoğlu (Göztepe).