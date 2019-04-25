Ofsayt çizgisi nerede!

Karşılaşmanın 45+8. dakikasında ceza sahasında Luyimdama'nın eline çarpan topun öncesinde Malatyaspor'lu oyuncunun ofsaytta olması ve "VAR" odasının incelemesine rağmen ofsayt çizgisinin çekilimediği ve Alper Ulusoy'un penaltı noktasını gösterdiği kararda, sosyal medyada Galatasaray'lı taraftarın tepkisine neden oldu.

Forza Cimbom @forzacimbomtr

"Penaltı pozisyonundan önce bariz ofsayt olmasına rağmen Alper Ulusoy penaltı kararı verdi. Yersen.

Tolga Aslan @10AslanGs

"Böyle penaltı da olmaz ayrıca !! Alper Ulusoy efendi.. Adam arkasındaki topu görmüyor top gitse nolacak Hakem resmen GOL attı !! 1 pozisyonları vardı başka da birşeyleri yoktu."

Nisa Ünal @uANisa_01

OFSAYT POZİSTONUNA GÖZ GÖRE GÖRE PENALTI VERDİLER... KOMEDİ İZLİYORUZ KOMEDİ... Alper Ulusoy'un niyeti belliydi zaten