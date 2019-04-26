TFF'den yeni yabancı kuralı

Türkiye Futbol Federasyonu'nda 1 Haziran seçimleri öncesinde yabancı sayısıyla ilgili hummalı bir çalışma yapılıyor. Daha önce, federasyonun 6 sahada, 2 kulübede, 2 geniş kadroda toplam 10 yabancı (6+2+2) üzerinde çalıştığı duyurulmuştu. Ancak, gelen tepkiler üzerinde federasyonun bu fikirde revizeye gittiği ortaya çıktı. TFF'nin şu an üzerinde çalıştığı taslak halinde olan yeni kurala göre, kulüpler geniş kadroya yine 14 yabancı oyuncu yazdırabilecek. Maç kadrolarında yine şu anda olduğu gibi 12 yabancı oyuncunun ismi yer alacak. Ancak sahada aynı anda en fazla 8 yabancı bulunabilecek. 11'de 3 Türk statüsünde futbolcu oynatma zorunluluğu olacak. Federasyon bunu henüz bir kural haline getirmedi. İlgili yöneticiler, konuyu 1 Haziran seçimleri öncesinde kulüplerle görüşecek.