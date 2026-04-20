Aziz İhsan Aktaş davasında ikinci duruşma 'gergin' bitti... Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın sözleri güne damga vurdu: 'Yalancılar dışarıda, bizler içerideyiz!'

Aralarında CHP’li belediye başkanlarının da bulunduğu 33’ü tutuklu 200 sanık ile başlayan ve ilk duruşması 27 Şubat'ta tamamlanan Aziz İhsan Aktaş davası, bugün ikinci duruşmayla devam etti.

Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi Duruşma Salonu'nda görülen davada; Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhan Kayhan, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Oya Tekin’in eşi Celal Tekin, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara ve Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın da aralarında bulunduğu 16 isim tutuklu yargılanıyor.

Silivri’deki yoğun yargılama takvimi ve kullanım durumu gerekçesiyle duruşmanın 3 No’lu salonda görülmesi kararlaştırıldı.

Öte yandan, dosyada yer alan “Yaprak” ve “XYZ49QP” adlı gizli tanıkların duruşmada bu hafta dinlenmesine karar verildi.

DURUŞMADA ANBEAN YAŞANANLAR...

Cumhuriyet, gelişmeleri Silivri'den aktardı. İşte duruşmada gün boyu yaşananlar...

16.20 | DURUŞMA BUGÜNLÜK SONA ERDİ

Duruşma bugünlük sona erdi. Yarın “tanık” ifadeleriyle devam edecek.

16.17 | MAHKEME BAŞKANI: "O HABER ÇIKTI, BU HABER ÇIKTI… DIŞARIYLA HİÇ İLGİLENMİYORUM"

Aydar’ın avukatının, salondan çıkarma kararına ilişkin beyanı üzerine konuşan Mahkeme Başkanı, “Usulü bozan herkesi atarım salondan. Dışarısıyla hiç ilgilenmiyorum; o haber çıkmış, bu haber çıkmış...” dedi.

16.05 | TUTUKLU BAŞKAN AYDAR DURUŞMA SALONUNDAN ÇIKARTILDI: "YALANCILAR DIŞARIDA BİZ İÇERİDEYİZ"

Tutuklu Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, “Tanık” olarak ifade veren Necati Tosun’a soru sormak üzere söz aldı.

Tosun’un, Aziz İhsan Aktaş ile kendisi arasındaki diyalog ve “çiftlik evinde para aldığı” iddiasını anlatması üzerine Aydar, “Yalan söylüyor. Sen bunu nereden duydun? O an duymuş gibi söylüyorsun. Öyle bir şey yok. Şeref ve namusun üzerine böyle yalan söylenmez” diye tepki gösterdi.

Aydar, “yalancı” diyerek tepkisini sürdürmesi üzerine Mahkeme Başkanın talimatıyla salondan çıkartıldı.

Aydar, jandarma eşliğinde sondan çıkartılırken, "Yalancılar dışarıda, bizler içerideyiz. Adam dışarıda ben içerideyim, verin müebbet gitsin o zaman. Hepsi yalancı. Yalancılar dışarıda biz içerideyiz” diye tepki gösterdi.

15.25 | MAHKEME BAŞKANI TANIK SÖZLERİNE İSYAN ETTİ

Daha sonra “Tanık” sıfatıyla Celal Yılmaz kürsüde dinlendi. Yılmaz; Arif Orta ile birlikte İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına teknik şartnameye ilişkin hususlarla alakalı 26 şikayet başvurusunda bulunmuştu.

Yılmaz, Mahkeme Başkanı Oğuzhan Gül’ün, “‘İhaledeki usulsüzlükleri gördüm’ şeklinde beyanınız var” diye hatırlatmasının ardından sorular sorması üzerine Yılmaz, “Savcıyla konuşurken belki tarihi şey yapmış olabilirim…” dedi. Mahkeme Başkanı’nın, “Usulsüzlükler nedir?” diye sorması üzerine Yılmaz, “Gördüm derken, ben bunları çok sonra görüyorum… İlk kez savcının orada dosyaya baktım” yanıtını verdi.

Mahkeme Başkanı daha sonra, “İhalelerde zorluk çıkarıldığını söylemişsiniz” diyerek iddiaya ilişkin sorular yöneltti. Yılmaz bu sorulara, “Şu an aklıma gelmiyor” şeklinde karşılık verdi.

Yılmaz’ın sorgulama aşamasında verdiği yanıtlara tepki gösteren Mahkeme Başkanı Oğuzhan Gül, Yılmaz’a, beyanından önce ettiği yemini hatırlatarak, “Sizin beyanınızla birilerine dava açılmış olabilir, birileri tutuklanmış olabilir. Bu işin vicdani bir boyutu da var. Onu da hatırlatmak isterim” dedi.

Daha sonra, tensip zaptıyla tahliye edilen ve tutuksuz yargılanan Ümit Gözütok söz aldı. Yılmaz’ın beyanlarına itiraz eden Gözütok, “Doğru söyleyeceğine yemin etti, ben yüzlerce gün yattım, beni tanımadığınızı söylediniz. Beni 15 yıldır tanıyorsunuz, neden yalan söylediniz?” diye sordu.

Yılmaz, “Tanımıyorum Başkanım” diye karşılık verdi. Gözütok, “Tanıyorsunuz, yalan söylüyorsunuz” diye karşı çıktı.

14.30 | DOSYADAKİ "TANIK" MAHKEMEDE AZİZ İHSAN AKTAŞ'TAN ŞİKAYETÇİ OLDU

“Tanık” savunmalarına geçilmeden önce “mağdur” sıfatıyla başka isimlerin de beyanda bulunmasının ardından bugünkü duruşmaya katılan toplam 12 isim “şikayetçi değilim” dedi.

Daha sonra “Tanık” sıfatıyla Hakan Küçükbaşaran SEGBİS (sesli ve görüntülü) bağlanarak ifade verdi. Mahkeme Başkanı tüm salonun ayağa kalkmasını söyleyerek Akarca’ya, “Bildiklerimi dosdoğru söyleyeceğime vicdanım ve namusum üzerine yemin ederim” şeklinde yemin ettirdi.

Televizyonda izlediği “yolsuzlukla mücadele” haberleri üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’na yazılı ifade verdiğini söyleyen Küçükbaşaran, burada verdiği ifadeleri mahkemede de şöyle tekrar etti:

“Yolsuzlukla mücadele haberlerini izleyince iyi olacağını düşündüğüm için yazılı ifadede bulundum, bu ifadelerimi tekrarlıyorum. Tanık olarak dinlenmekten ziyade, Başsavcılığa vermiş olduğum dilekçelerimde şikayetçi ve davacı olduğumu ve gereğinin yapılması gerektiğini belirttim. Yusuf Yadoğlu ve Aziz İhsan Aktaş’ın Türkiye genelinde hayatın olağan akışına uygun olmayan yoğunlukta ihalelere katılmaları nedeniyle Başsavcılığa müracaatta bulundum.”

Küçükbaşaran, Mahkeme Başkanının “Somut bir mağduriyetiniz var mı?” sorusuna ise şu yanıtı verdi:

“Ben vatandaşlık hakkımı kullandım. Kişisel zarardan ziyade fikrimi beyan etmek için müracaatta bulundum. Bilirkişilerin saha çalışmaları yapmadan görüş bildirmesi, adaletin sağlanmasında gecikmelere neden olmaktadır. Bu şekilde adaletin sağlanacağını düşünmüyorum. Saha çalışması sonucu doğru karar çıkacağını düşünüyorum.”

14.00 | DURUŞMA YENİDEN BAŞLADI

Aradan sonra duruşma, tekrar başladı. Dosyada “tanık” olarak yer alan ve mahkemede hazır bulunan 14 isim dinlenecek.

12.15 | DURUŞMAYA İLK ARA

Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü Davasında “mağdur” olarak yer alan ve bugünkü duruşmaya katılarak mahkemede söz alan 9 kişi de “Şikayetçi değilim” dedi.

Duruşmaya yaklaşık 1 saatlik ara verildi.

11.50 | ETKİN PİŞMAN BURAK KORZAY: 'ŞÜPHEM VAR AMA GÖZÜMLE HİÇBİR ŞEY GÖRMEDİM'

İlk savunmayı, “etkin pişmanlıktan” yararlanan ve tutuksuz yargılanan İSFALT Genel Müdürü Burak Korzay yaptı.

Herhangi bir “suç örgütüne” üye olmadığını, “hiçbir suç işlemediğini” söyleyen Korzay, hakkındaki “ihale sisteminde belirlenen pay oranında rüşvet aldığı” yönündeki iddiaları ve “ihaleye fesat karıştırma” suçlamalarını reddederek beraatını talep etti.

Ardından Mahkeme Başkanı Oğuzhan Gül’ün “Aziz İhsan Aktaş’ı ve Mustafa Mutlu’yu tanıyor musunuz?” sorusuna “Evet” yanıtını verdi.

Ardından Hakim Gül, Korzay’a; “Aziz İhsan Aktaş'a ait firmanın İSFALT’tan ihale alması ve ihalede kullanılan puanlamayı Aktaş’ın ele geçirdiği” iddiası üzerine savcılıkta verdiği, “’Mustafa Mutlu puanlama sistemine vakıf olup, Aziz İhsan AKTAŞ' la paylaşmış olabilir” ifadesini sordu.

Korzay, “Şüphem var ama gözümle hiçbir şey görmüş değilim” yanıtını verdi.

Mahkeme Başkanı ardından, “Şüphenizin sebebi somut bir şeye dayanıyor mu?” diye sordu. Korzay bu soruya, “Gözümle gördüğüm hiçbir şey yok. Şu an için somut bir şeye dayanmıyor” diye karşılık verdi.

Burak Korzay, Mahkeme Başkanı Oğuzhan Gül’ün, “İfadeleriniz geçerli mi?” sorusunu ise “Tabi ki başkanım” şeklinde cevapladı.

11.30 | İSFALT GENEL MÜDÜRÜ BURAK KORZAY SAVUNMA YAPTI

11.20 | ARA KARAR İÇİN TARİH BELLİ OLDU

Heyetin de gelmesiyle birlikte duruşma başladı. Mahkeme Başkanı Oğuzhan Gül, işleyişe ilişkin bilgilendirme yaptı.

İlk duruşmada söz almayan 4 sanığın savunmasıyla başlanacağını aktaran Mahkeme Başkanı Gül, daha sonra dosyadaki “mağdurların” dinleneceğini belirtti.

Bu hafta ve önümüzdeki hafta “tanıkların” dinleneceğini söyleyen Hakim, ardından avukatların detaylı savunmalarına geçileceğini aktardı.

Ardından savcısının tutukluluklara ilişkin ara mütalaa vereceğini söyleyen Mahkeme Başkanı Gül, duruşmaların pazartesi-perşembe günleri arasında görüleceğini ifade etti. Bu hafta perşembe günü resmi bayram olması nedeniyle duruşma görülmeyecek.

Heyetin ara kararını ise mayıs ayının sonu itibarıyla kurması bekleniyor.

11.00 | ÇAYKARA VE AKPOLAT DAHİL TUTUKLU SANIKLAR DURUŞMA SALONUNA GETİRİLDİ

Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara ve Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın da aralarında bulunduğu tutuklu isimler duruşma salonuna getirildi.

Zeydan Karalar da tutuksuz sanıkların bulunduğu alandaki yerini aldı.

10.35 | ETKİN PİŞMAN KORZAY: 'DEVLETE, ADALETE GÜVENİMİZ TAM'

Etkin Pişman Burak Korzay, duruşma öncesi basın mensuplarının sorularına böyle yanıt verdi:

"Devlete, adalete güvenimiz tam. Daha fazla konuşmak istemiyorum."

10.30 | AZİZ İHSAN AKTAŞ DURUŞMAYA KATILDI

İddianamede “suç örgütü lideri” olarak yer alan, hakkında 704 yıla kadar hapis cezası istenmesine karşın tutuksuz yargılanan Aziz İhsan Aktaş da duruşmaya katıldı.

10.25 | ZEYDAN KARALAR DA SİLİVRİ'DEYDİ

Görevinden uzaklaştırılan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da Silivri'ye geldi.

Gazetecilerin, “Bugün gizli tanık konuşacak, ne dersiniz?” sorusuna Karalar, "Dinleyelim bakalım ne konuşacak. Gizli gizli ne diyecek? Bugüne kadar gizledi, bugün açıklıyor mu yani?" dedi.

Karalar, göreve dönüşüne ilişkin bir gelişme olup olmadığı sorusuna, "Bekliyoruz" yanıtını verdi.

AZİZ İHSAN AKTAŞ’IN HESABINDAKİ BLOKE KALDIRILDI

İddianamede “suç örgütü lideri” olarak yer alan, hakkında 704 yıla kadar hapis cezası istenmesine karşın tutuksuz yargılanan Aziz İhsan Aktaş ile birlikte Baki Nugay, Doğan-Özkan Aktaş ve Ümit Gözütok’un bireysel hesaplarındaki bloke dün gece kaldırıldı.

Öte yandan; 27 Şubat tarihli ara kararda İSFALT dosyasındaki tüm sanıklar tahliye edilirken, aynı suçlamaya rağmen tutukluluğu devam eden eski İSFALT Genel Müdürü Burak Sırali de celse arasında tahliye edildi.

BİR ÖNCEKİ DURUŞMAYA KORUMA ORDUSU İLE KATILMIŞTI

Aktaş, bir önceki duruşmaya 10'a yakın koruma ile katılmıştı. O görüntüler kamuoyunda gündem olmuştu.