Mustafa Cengiz'den flaş açıklamalar

Cengiz'in söylediklerinden öne çıkanlar şöyle:

"Büyük bir infial var! Bir hakemin deplasmandaki maçımıza atanması ile ilgili. Bu tepkileri ben normal karşılıyorum. Bir hakkımız olmayan bir şeyi istemeyiz, adaletli olsun herkes. Genç hakemlerimizin desteklenmesini istiyoruz. İsimlerini bile bilmiyorum. Önerdiğim isimler de yok."



"Dürüst, şeffaf ve samimiyet istiyoruz. Başka hiçbir şey istemiyoruz. Biz buna uymadığımız takdirde bizi de uyarın. Adil, doğru, dürüst, oyuna hile karıştırılmayan ölümüne bir yarıştan yanayız. Hiçbir rakibimizi hafife almıyoruz. Yeni Malatyaspor da iyi mücadele etti. Profesyonel liglerdeki takımları da emekçi kardeşleri, yöneticileri ve teknik heyetleri de kutluyorum."



"Bir algı yaratılıyor. Bu algı çok tehlikeli. Bir hakem, bir takımın hakemi gibi lanse ediliyor. Bizim lehimize hata yapan hakemlere maç verilmiyor. Çok enteresan."



"Bizden yanalar demiyorum. Bizim lehimize de hata olmasın istiyoruz. Bizim lehimize hata yapan hakemleri dinlendirip, aleyhimize hata yapan hakemi hemen maça verirseniz ben bunun adını koyamam. Ben edebimle susarım. Ama susanların da hakkının yenmesinden yana değilim. Bunu tüm takımlar için söylüyorum."



"Bir yerde şampiyonluk varsa yarış varsa Galatasaray orada vardır. Bütün rakiplerimize saygı duyarak mücadelemize devam edeceğiz. Ama birileri oyuna hile katarsa, haksızlık katarsa biz asla bundan yana olmayız."