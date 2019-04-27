Jailson: Son ana kadar mücadele ettik

Jailson'un söylediklerinden öne çıkanlar şöyle:



"Sanırım tüm ekibi son dakikaya kadar mücadele ettikleri için tebrik etmem lazım. 1 kişi eksiktik ama asla pes etmedik. Son ana kadar takım çok iyi mücadele etti, taraftarımız da muhteşem destek oldu, bu şekilde devam etmemiz gerekiyor."

"Fenerbahçe böyle bir durumun içinde olmaya alışık değil. Bunu saha içinde çok çalışarak düzeltebiliriz diye düşünüyorum. Bu şekilde devam edip galibiyetler almalıyız ki Fenerbahçe'yi bu durumdan çıkaralım."

"Benim kontratım var ve burada mutluyum. Hocamız herkese sırayla şans veriyor. Ben de forma giymek için sıramı bekliyorum."