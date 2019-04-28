Trabzonspor, son dakika golleriyle 10 puan yitirdi

Bordo-mavili takım, bu sezon ligde oynadığı 5 maçta, son anlarda kalesinde gördüğü gollerle galibiyeti koruyamadı ve beraberliğe razı oldu.

Ligde Medipol Başakşehir'in 9 puan gerisinde 4. sırada yer alan Karadeniz ekibi, bu maçlarda 10 puan kaybederek zirve yolunda önemli yara aldı.

- Galibiyetin kaçtığı maçlar

Karadeniz ekibi, ilk olarak ligin 3. haftasında MKE Ankaragücü ile deplasmanda oynanan karşılaşmanın 90. dakikasında yediği golle maçtan 2-2 beraberlikle ayrıldı.

Ligin 11. haftasında Bursaspor'u konuk eden bordo-mavililer, 87. dakikaya kadar 1-0 önde götürdüğü karşılaşmada 1-1 berabere kalıp, 2 puan daha yitirdi.

Beşiktaş'a ligin 16. haftasında konuk olan Karadeniz ekibi, bu kez 90+6. dakikada kalesini koruyamayınca, karşılaşma 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

Kasımpaşa deplasmanında da son dakikaya 2-1 önde giren Trabzonspor, 90. dakikada penaltı golüyle 2-2 berabere kaldı.

Karadeniz ekibi, dün oynanan Fenerbahçe maçının 90+6. dakikasında yediği golle karşılaşmadan 1-1 beraberlikle ayrılarak zirve yolunda bir yara daha aldı.

-İstanbul deplasmanında 6 puan bıraktı

Trabzonspor, son dakikada yediği goller sonucunda kaybettiği 10 puanın 6'sını İstanbul deplasmanlarında bıraktı.

Bordo-mavililer, Beşiktaş ve Kasımpaşa deplasmanlarından 2-2, Fenerbahçe deplasmanından da 1-1 beraberlikle ayrıldı.