Sadık Çiftpınar, 12 maç ceza alabilir!

Fenerbahçe'nin Trabzonspor'la evinde 1-1 berabere kaldığı mücadelede kırmızı kart gören Sadık Çiftpınar, buna rağmen basın menspuplarına demeç vermiş ve hakem Cüneyt Çakır'ı eleştirmişti. Ancak, TFF'nin yönetmeliğinde kırmızı kart gören oyuncuların maç sonunda röportaj vermesi veya basın toplantısına katılması yasak. 52. maddeye göre kırmızı kart gören oyuncu maç sonunda demeç verirse 4 ila 12 maç arasında cezai yaptırıma maruz kalıyor.



