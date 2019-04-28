Dolmabahçe'de çocuk istismarı protestosu

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş ile MKE Ankaragücü arasında oynanan karşılaşmaya, son günlerde yaşanan çocuk istismarı olaylarına yönelik yapılan protesto damga vurdu.
Vodafone Park'ta 19.00'da başlayan mücadelede Beşiktaş ve MKE Ankaragücü oyuncuları, başlama düdüğünden itibaren 1 dakika boyunca topa dokunmayarak çocuk istismarına tepki gösterdi. Futbolcuların protestosu esnasında tribünlerden çıt çıkmazken, maçın başında tezahürat yapmayan Beşiktaşlı taraftarlar, 1. dakikanın ardından “Çocuğa uzanan eller kırılsın” şeklinde tezahürat yaptı.
Öte yandan protesto esnasında Vodafone Park'ta bulunan reklam panolarına "Uyuma, çocuklara sahip çık" yazısı yansıtıldı.