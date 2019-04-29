Pochettino: Favori takım, Messi'si olan takım

Tottenham Teknik Direktörü Mauricio Pochettino, Şampiyonlar Ligi'nde favori takımın Messi'si olan takım olduğunu vurguladı.

Şampiyonlar Ligi'nin yarı final sürprizlerinden biri olan Tottenham, çeyrek finalde Manchester City'i eleyerek büyük bir başarıya imza attı.

Pochettino, Goal'e verdiği özel röportajda bu aşamada tüm takımların güç açısından dengeli olduğunu ancak tek bir oyuncunun bu dengeleri bozduğunu söyledi:

"Çeyrek finallerde yaşanılanlara bakarsak bu turda da favori olmadığını söyleyebilirim. Ama kişisel görüşüm favori takım Messi'ye sahip olandır. Böyle bir durum olmasaydı her takımın yüzde 25 şansı olurdu."

Tottenham, dört takım arasında Şampiyonlar Ligi'ni kazanmayan ya da final oynamayan tek takım konumunda bulunuyor. (Goal)