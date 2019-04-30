Göztepe'de Antalyaspor maçı hazırlıkları

Spor Toto Süper Lig'de 5 Mayıs Pazar günü Antalyaspor'u konuk edecek Göztepe müsabakanın hazırlıklarını sürdürdü.

Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Tamer Tuna yönetimindeki antrenmanın ilk bölümünde futbolcular ısınmanın ardından pas ve top kapma çalıştı. İdman dar alanda çift kale maç ile tamamlandı.

Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları bulunan Yasin Öztekin, Lumor Agbenyenu, Nabil Ghilas, Lamine Gassama, Kadu, Adama Traore, Hakan Çinemre ve Kerem Atakan Kesgin antrenmanda yer almadı.

Kulüp başkanı Mehmet Sepil'in de izlediği antrenman öncesinde alın ve göz çevresindeki kemiklerdeki kırık nedeniyle ameliyat edilen Kadu takım arkadaşlarıyla bir araya geldi.

Kadu, antrenman sırasında başkan Sepil'le bir süre sohbet etti. Sepil, Kadu'ya bir kez daha geçmiş olsun dileğinde bulunarak, Brezilyalı futbolcunun kalan haftalarda forma giymese de takıma moral vereceğini kaydetti.