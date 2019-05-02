Sivasspor, Medipol Başakşehir maçına hazır

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Hakan Keleş yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından iki grup halinde 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise taktik programların uygulandığı çalışmalarla hazırlıklarını tamamladı.

Kırmızı-beyazlılar idmanın ardından kulüp tesislerinde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

Demir Grup Sivasspor ile Medipol Başakşehir yarın saat 20.30'da Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetecek.