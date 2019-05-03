Galatasaray derbide rekorunu egale edebilir

Sarı-kırmızılı takım, Türk Telekom Stadı'nda taraftarı önünde oynayacağı derbiden puanla ayrılması durumunda, sahasındaki yenilmezlik rekoru serisini egale edecek.

Türk Telekom Stadı'ndaki son 34 lig maçında mağlup olmayan Galatasaray, 1996-1998 yıllarında evinde üst üste 35 müsabakada rakiplerine yenilmemişti.

Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'de 2016-2017 sezonunun 30. haftasında, 6 Mayıs 2017'de Kasımpaşa'ya 3-1 kaybettiği karşılaşmadan sonra sahasında çıktığı 34 maçta da mağlup olmadı.

Galatasaray evindeki son 34 lig maçının 29'unu kazanırken, 5'inde berabere kaldı.

- 35 maçlık rekor

Galatasaray, sahasındaki yenilmezlik rekorunu 1996-1998 yıllarında kırdı.

Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'de Eylül 1996'da başlayıp, Eylül 1998'de biten seride evindeki 35 müsabakada rakiplerine mağlup olmadı.

Galatasaray, 1996-1997 sezonunun 4. haftasında, 8 Eylül 1996'da Fenerbahçe'ye 4-0 yenildiği maçın ardından, 6. haftada, 22 Eylül 1996'da Çanakkale Dardanelspor'u 1-0 mağlup ederek seriye başladı. Sarı-kırmızılı takımın 35 maçlık serisi, 1998-1999 sezonun 7. haftasında, 27 Eylül 1998'de Gençlerbirliği'ne 2-0 mağlup olduğu müsabakayla sona erdi.

Sarı-kırmızılı ekip, 2 yıl süren serideki 35 maçın 29'unu kazanırken, 6'sında berabere kaldı.

- Tarihi galibiyet serisini Beşiktaş bitirmişti

Süper Lig tarihinde evinde üst üste en çok kazanan takım unvanının sahibi konumunda bulunan Galatasaray'ın bu serisini Beşiktaş sonlandırmıştı.

2000-2001 sezonunun 32. haftasında, 13 Mayıs 2001'de Ali Sami Yen Stadı'nda MKE Ankaragücü'ne 2-1 yenilmesinin ardından, 34. haftada Trabzonspor galibiyetiyle seriye başlayan sarı-kırmızılılar, şampiyon kapattığı 2001-2002'de evindeki tüm maçları kazandı. Galatasaray, 2002-2003 sezonunun 16. haftasında evinde Beşiktaş'a İbrahim Üzülmez'in golüyle 1-0 yenilerek, 25 maçtır süren galibiyet serisini yitirdi.

Beşiktaş ayrıca, bundan bir önceki sezon da Fenerbahçe'ye ait 24 maçlık iç saha galibiyet serisini yine deplasmanda 2-1 kazanarak bitirmişti.

- En uzun yenilmezlik serisi Trabzonspor'un

Lig tarihinde kendi evinde en uzun süre yenilmeyen takım unvanı 90 maçla Trabzonspor'a ait.

Bordo-mavili ekip, ligde adeta fırtına gibi estiği dönemde 1975-1976 sezonunun 10. haftasından başlayıp 1981-1982 sezonunun 6. haftasına kadar süren seride 90 iç saha maçında mağlup olmadı.

İç sahada 2 Kasım 1975'te Altay'a 2-1 kaybeden Trabzonspor, 30 Kasım 1975'te 1-1 biten Bursaspor maçıyla başladığı seride, 1976-1977, 1977-1978, 1978-1979, 1979-1980 ve 1980-1981 sezonlarında Hüseyin Avni Aker Stadı'nda rakiplerine boyun eğmedi. Karadeniz temsilcisi, 1981-1982 sezonunun 9. haftasında, 1 Kasım 1981'de Kocaelispor'a 1-0 yenilerek, muhteşem seriyi sonlandırdı.

Trabzonspor, bu süre içinde iç sahadaki 90 lig maçından 70'ini kazandı, 20'sinde berabere kaldı.