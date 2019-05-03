Kasımpaşa'nın konuğu Fenerbahçe

Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Hakem Halis Özkahya'nın yöneteceği müsabaka, beIN Sports 1'den naklen yayımlanacak.

Ligi 5. sırada bitirmeyi hedefleyen Kasımpaşa, oynadığı son 3 maçta 1 puan alabildi. Geride kalan 30 haftada 11 galibiyet, 5 beraberlik ve 14 mağlubiyet yaşayan lacivert-beyazlı takım, 38 puan ve averajla 10. sırada yer alıyor.

Yaptığı maçların 7'sini kazanan, 13'ünde berabere kalan ve 10'unu yitiren Fenerbahçe ise 34 puanla 14. sırada bulunuyor. Sarı-lacivertli takım, çıktığı son 4 müsabakada 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

Kasımpaşa'da sakatlığı devam eden kaleci Ramazan Köse ile sarı kart cezalısı Tunuslu savunma oyuncusu Syam Ben Youssef, Fenerbahçe karşısında forma giyemeyecek.

İki takım arasında ligin ilk yarısında Ülker Stadı'nda yapılan karşılaşma 2-2 tamamlanmıştı.