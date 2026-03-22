Son Dakika... MSB'den Katar'daki helikopter faciasıyla ilgili açıklama: Bir TSK ve iki ASELSAN personeli şehit oldu!

Milli Savunma Bakanlığı, Katar’da meydana gelen helikopter kazasında 1 Türk askeri ve 2 ASELSAN personeli ile birlikte toplam 7 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Kazanın teknik arıza nedeniyle gerçekleştiği değerlendiriliyor.

"BİR TSK PERSONELİ İLE ASELSAN PERSONELİ İKİ TEKNİSYENİMİZ ŞEHİT OLMUŞTUR"

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye Cumhuriyeti ile Katar Devleti arasındaki askerî iş birliği ve koordinasyon faaliyetleri, mevcut anlaşma ve planlamalar çerçevesinde kesintisiz şekilde sürdürülmektedir.

Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı bünyesinde eğitim faaliyetleri yürüten Katar Silahlı Kuvvetlerine ait bir helikopter, 21 Mart akşamı ilk belirlemelere göre teknik bir arıza nedeniyle kaza-kırıma uğrayarak denize düşmüştür.

Derhâl başlatılan arama-kurtarma faaliyeti ile helikopterin enkazına ve şehitlerimizin naaşına ulaşılmıştır.

Kazada helikopterde bulunan dört Katar Silahlı Kuvvetler personeli, bir Türk Silahlı Kuvvetleri personelimiz ile ASELSAN personeli iki Teknisyenimiz şehit olmuştur.

Kaza kırımın kesin nedeni Katar makamlarınca yapılacak inceleme sonucunda belirlenecektir.

Bu elim kazada hayatını kaybeden tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine sabır, Türk Silahlı Kuvvetlerimize, Katar Silahlı Kuvvetlerine, ASELSAN’a, Türk Milleti ile kardeş Katar halkına baş sağlığı dileriz. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

BAKAN AKIN GÜRLEK'TEN AÇIKLAMA

Adalet Bakanı Akın Gürleki sosyal medya hesabından, "Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı bünyesinde yürütülen eğitim faaliyetleri kapsamında, Katar Silahlı Kuvvetlerine ait bir helikopterin düşmesi sonucu şehit olan kahraman Mehmetçiğimize, ASELSAN personeli iki teknisyenimize ve Katar Silahlı Kuvvetleri mensuplarına Yüce Allah’tan rahmet; ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum. Rabb’im mekânlarını cennet, makamlarını âli eylesin. Aziz milletimizin başı sağ olsun" paylaşımında bulundu.

NE OLMUŞTU?

Katar İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, bu sabah ülkenin kara sularında meydana gelen helikopter kazasında 6 kişinin hayatını kaybettiği ve kayıp 1 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.