HSK Gürlek hakkındaki şikayeti örterken, Av. Çakmak yeniden itirazda bulundu: ‘İtiraz edebileceğim bir kararınız mı var?’

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı görevindeyken hakkında Hakimler ve Savcılar Kurulu’na (HSK) birçok şikayette bulunulan Akın Gürlek, Adalet Bakanlığı’na getirilmesiyle yargıdaki tartışmalar arttı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Gürlek’in mal varlığına ilişkin iddiaları gündemdeki yerini koruyor. Bakan ve AKP tarafi ise iddialara karşı süren İBB davası üzerinden CHP’yi hedefe koyuyor.

BAŞVURULAR HAKKINDA İNCELEME YAPILMIYOR

Siyasette bu tartışmalar sürerken, Gürlek hakkında HSK’ye yapılan başvurular ise durumunu koruyor.

Bu başvurulara ilişkin bir inceleme yapılmazken, Gürlek’in bakan sıfatıyla HSK’nin de başkanı olması, bu başvuruları daha da tartışmalı bir duruma getiriyor. Bu kapsamda dikkat çeken başvuruların başında ise Av. İsmail Sami Çakmak’ın İBB’ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında Gürlek’in İstanbul Başsavcılığı görevindeyken 27 Mayıs 2025’te “görevi kötüye kullanma” ve “Anayasayı ihlal etme” suçlarından bulunduğu şikayeti geliyor.

‘GÜRLEK KAMU DÜZENİNİ BOZMAKTADIR’

Av. Çakmak, yaptığı başvuru dilekçesinde; “Yargı, yasama ve yürütmeyi bağlayan Türkiye Cumhuriyeti Anayasası onun da uymak zorunda olduğu bir anayasadır. Aksi suç oluşturur ki, şikayet edilenlerce bu suçlar işlenmiş ve devam edilmektedir. Şikayetli Gürlek, başsavcılığa atanması bile şaibeli olan, siyasi bir kişiliktir. İktidarın bakan yardımcısı olarak siyaset yapmaktayken, hukuka ve yasalara aykırı biçimde İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olarak atanmıştır. İşgal ettiği makamı mensubu olduğu iktidarın siyasetinin bir aracı olarak kullanmaktadır. Bu kişinin İBB Başkanlığını tüm kurumlarıyla ve bağlı birimleriyle çökertmeyi amaçladığı saklanamaz bir hale gelmiştir. Gürlek kamu düzenini bozmaktadır” ifadelerini kullanmıştı.

İKİ KEZ RET KARARI VERİLDİ

Çakmak’ın bu şikayeti HSK tarafından reddedilirken, gerekçe Çakmak’a belirtilmedi. Bunun yanı sıra HSK’den Çakmak’a gönderilen yazıda dikkat çeken bir ayrıntı yer aldı.

Başvuruda “vekil avukatlık” bulunmamasına karşın, gönderilen yazıda şikayetçi Sami Çakmak vekil avukat olarak gösterilip dilekçeyle ilgisi bulunmayan bir kişi de “şikayetçi” olarak gösterildi. Bunun üzerine Çakmak, HSK’ye yeniden bir dilekçe vererek; işleme koymama gerekçesinin kendisine bildirilmesini talep etti.

Çakmak’ın 2. dilekçesine de ret kararı verildi.

‘GÜRLEK’E DOKUNULMAMASI KARARINIZ MI VAR?’

Çakmak; ikinci ret kararına yönelik de önceki gün itiraz dilekçesini HSK Genel Kurulu’na sundu.

Çakmak dilekçesinde kendisine ret kararının gerekçesinin bildirilmemesine yönelik; “Sayın HSK üyeleri: İlgili yazınızda bana deniliyor ki; ‘Hakimler Savcılar Kurulu’na itiraz etme hakkınız bulunduğu...’ Ben de mecburen diyorum ki; bu hatırlatmanın hiç olmazsa biraz ciddiyeti, mantığı, dayanağı olmalı. Ben neye itiraz edeceğim? Ortada itiraz edilebilecek tebliğ edilmiş bir kararınız mı var?” ifadelerini kullandı. Çakmak nedenini bilmediği işleme koymama kararına ilişkin; “Şikayet olunanın bir dokunulmazlığı ya da dokunulmaması konusunda bir ilke kararınız mı var?” sorularını yöneltti.

‘NE SAKLANIYOR, SAKLANMAK İSTENİYOR?’

Söz konusu kararın tarihinin de belirtilmediğini dilekçesinde anımsatan Çakmak; “Karar anayasaya ve hukuka aykırı bir karar olup yeniden incelinerek kaldırılması gerekmektedir. Dilekçeyi işleme koymamak dilekçe hakkının kullanılmasını engellemektir. Anayasayı ihlal sonucu doğurur. Neyden korkuluyor veya sakınılıyor ya da ne saklanıyor, saklanmak isteniyor? Anlamak olanaksız. Hepimiz biliyoruz ki HSK bir hukuk terörü örgütü değildir ve olamaz” ifadelerini kullandı.

DİKKAT ÇEKEN UYARI

Av. Çakmak bu gerekçeler kapsamında “işleme koymama” kararının kaldırılmasını, Gürlek’in adli ve idari yönden cezalandırılmasını, kararın tarafına tebliğini istedi.

Bunun yanı sıra Çakmak; dilekçesinde yeni itiraz dilekçesinin inceleneceği genel kurula Bakan Gürlek’in “doğal başkan” sıfatıyla dahi katılmaması yönünde uyarıda da bulundu.