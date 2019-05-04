Murat Cavcav şampiyonluk istiyor

Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav, Spor Toto 1. Lig'in 32. haftasında yarın konuk edecekleri Abalı Denizlispor'u yenerek, Süper Lig'e "şampiyon" unvanıyla çıkmak istediklerini söyledi.

Murat Cavcav, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Denizlispor karşısında alacağımız beraberlik bile bizi Süper Lig'e taşıyacak ama biz maçı kazanıp, şampiyon olarak çıkmak istiyoruz. Camia, eski güzel günlerine dönmenin ilk adımını atacak." dedi.

Sezon boyunca verilen emeğin karşılığını Abalı Denizlispor karşılaşmasında almayı umduklarını belirten Cavcav, sahip oldukları avantaj nedeniyle rehavete kapılmamaları gerektiğini ifade etti.

Abalı Denizlispor ile Eryaman Stadı'nda "ligin finali" denilebilecek bir karşılaşma oynayacaklarını dile getiren Murat Cavcav, "Bu maçın sonunda tüm çabalarımızı nihayete erdirebiliriz. Rehavete kapılmadan dikkatli olmalı ve sahadan istediğimiz sonuçla ayrılmalıyız." diye konuştu.

Sezon boyunca canla başla mücadele eden bütün futbolcuları kutlayan Murat Cavcav, şöyle devam etti:

"Sahada onlar, tribünde taraftarımız ve biz, Gençlerbirliği armasına ne yakışıyorsa onu yaptık. Sadece üç maç kaldı, o üç maçtan da armamıza, camiamıza yakışır bir mücadele ile ayrılmak en büyük temennimiz. Tüm Gençlerbirliği taraftarlarını ve Ankaralıları, Eryaman Stadı'na davet ediyorum. Gençlerbirliği, bu şehrin en değerli markalarından biridir. Ankaralılar, takımlarına sahip çıksın ve bu özel günde bir arada olalım."

"Gelecek Gençlerbirliği'nin olacaktır." ifadesini kullanan Cavcav, "Denizlispor karşısında alacağımız beraberlik bile bizi Süper Lig'e taşıyacak ama biz maçı kazanıp, şampiyon olarak çıkmak istiyoruz. Camia, eski güzel günlerine dönmenin ilk adımını atacak. Ben buna yürekten inanıyorum. Tertemiz mazisi, camiası, tribünüyle Süper Lig bizi, biz de Süper Lig'i sonuna kadar hak ediyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.

67 puanlı lig lideri Gençlerbirliği ile 63 puana sahip ikinci Abalı Denizlispor arasında Eryaman Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 19.30'da başlayacak.