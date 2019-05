Koşamayanlar için koşacaklar

Omurilik felcinin tedavisi için yapılan araştırmalara kaynak sağlamak ve farkındalık yaratmak amacıyla tüm dünyada aynı anda düzenlenen Wings For Life World Run'ın Türkiye ayağı yarın İzmir'de üst üste 4'üncü kez gerçekleşecek.

Omurilik felcinin tedavisi için yapılan araştırmalara kaynak sağlamak ve farkındalık yaratmak amacıyla tüm dünyada aynı anda düzenlenen Wings For Life World Run'ın Türkiye ayağı yarın İzmir'de üst üste 4'üncü kez gerçekleşecek. "Koşamayanlar için koş" sloganıyla 6 kıtada, 12 ülkede eş zamanlı düzenlenen koşuya İzmir'de 10 bine yakın yarışmacı katılacak. Kültürpark Lozan Kapısı'ndan saat 14.00'te verilecek startın ardından koşucular Alsancak, Altınyol, Karşıyaka, Mavişehir parkuru üzerinden Menemen'e kadar sürecek etapta dereceye girmeye çalışacak.

Starttan 30 dakika sonra harekete geçecek yakalama aracına yakalanacak koşucular için yarışma sona erecek. Tekerlekli sandalye ile yarışa katılacaklar engelli yarışmacılara diğer koşucular iterek ya da çekerek yardımcı olacak. Wings for Life World Run katılım ücretlerinin yüzde 100'ü doğrudan Wings for Life Vakfı'na aktarılacak. Organizasyon sayesinde 5 yılda dünya çapında 23.6 milyon Euro bağış toplandı. Toplanan bağışlar dünyanın dört bir yanında, omurilik felcinin tedavisi için yapılan 191 araştırmaya önemli bir fon oluşturdu. Vakıf, halen 15 ülkede devam eden 67 araştırmayı fonlamayı sürdürüyor.