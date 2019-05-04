Ersun Yanal: Oyuncularımın kazanma arzusu iyiydi

"4 şehidimiz var. Vatan için canını veren kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum, ailelelerine başsağlığı diliyorum."



"Bugün iyi bir oyun oynadık. Zaman zaman üstünlük dakikalarını kaybettiğimiz anlar olmasına rağmen oyunun büyük kısmını rakibe üstünlüğü kabul ettirerek oynadık. Oyuncularımın temposu, kazanma arzusu iyiydi."



"Bu sene Fenerbahçe, kendi istatistiklerini de değiştirdi. Hiçbirimizin mutlu olmadığı, memnun olmadığı, hepimizin düşünmesi gereken bir sezon. Bundan sonraki süreçte şapkamızı önümüze koyup yapabileceklerimizi düşünmemiz ve hazırlıklara başlamamız gerekiyor."