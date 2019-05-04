Harun Tekin: Bizim kaderimiz bu

Harun Tekin'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Kazandığımız için çok mutluyum. En çok sevinenlerden biri de benim, kötü bir hata oldu çünkü. Hata her zaman olur ama böyle kötü bir zamanda olması benin için de kötü oldu. Taraftardan ve camiadan özür dilerim, devre arası herkes destek oldu bana, teşekkürler."



"Bizim kaderimiz bu, orta sahada oyuncu top kaybedince en fazla atak olur ama bizde işte böyle talihsizlik oluyor. Gerçekten camia olarak kötü bir zamandan geçiyoruz. Öncelikle özür diliyorum, takım arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum."