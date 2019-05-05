Gary Cahill: Sarri saygısızlık yaptı

Gary Cahill, kendisi hakkında takımda oynamak için yeterli yeteneklere sahip olmadığını söyleyen Maurizio Sarri’nin Chelsea kariyerinin hayal kırıklığı olduğunu belirtti.

The Telegraph’a yaptığı açıklamada sezon sonunda kulüpten ayrılacağını söyleyen 33 yaşındaki oyuncu “Chelsea’den ayrıldıktan sonra bu sezonu tamamen hafızamdan silmek istiyorum. Önceki altı sezonda Chelsea ile her şeyi kazandım. Böyle bir davranış beklemiyordum. Eğer bir oyuncuyu iki, üç veya dört maç nedensiz bir şekilde oynatmayabilirsin. Ancak bu sayı sekize veya dokuza çıkarsa durumu açıklamak zorundasın. Sarri böyle bir şey yapmadı. Sadece bana değil, Chelsea ile kupalar kazanmış başka oyunculara da aynı saygısızlık yapıldı” ifadelerini kullandı.

Haziran’da sözleşmesi bitecek olan Gary Cahill, Maurizio Sarri Chelsea’nin başına geçtikten sonra yalnızca 21 dakika sahada kaldı.