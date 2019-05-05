Derbi öncesi Galatasaray'da flaş eksik

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasındaki derbide Galatasaray ile Beşiktaş, saat 19.00'da Türk Telekom Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. Maç öncesi iki takımın da ilk 11'leri belli olurken, Sarı-Kırmızılılardaki eksikler dikkat çekti.

Sakatlıkları bulunan Sinan Gümüş ve Mitroglou'nun yanı sıra, takımla son idmana katılan ve ilk 11'de kadroda olması beklenen Sarı-Kırmızılıların Senegalli orta saha oyuncusu Badou Ndiaye, 21 kişilik kadroda yer almadı. Ndiaye'nin neden oynamadığı henüz belirsizliğini korurken, konu hakkında teknik direktör Fatih Terim'in maç öncesinde bilgi vermesi bekleniyor.