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Derbi öncesi Galatasaray'da flaş eksik

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasındaki derbide Galatasaray ile Beşiktaş, saat 19.00'da Türk Telekom Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak.
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma tarihi: 5 Mayıs 2019 Pazar, 18:10

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasındaki derbide Galatasaray ile Beşiktaş, saat 19.00'da Türk Telekom Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. Maç öncesi iki takımın da ilk 11'leri belli olurken, Sarı-Kırmızılılardaki eksikler dikkat çekti.

Sakatlıkları bulunan Sinan Gümüş ve Mitroglou'nun yanı sıra, takımla son idmana katılan ve ilk 11'de kadroda olması beklenen Sarı-Kırmızılıların Senegalli orta saha oyuncusu Badou Ndiaye, 21 kişilik kadroda yer almadı. Ndiaye'nin neden oynamadığı henüz belirsizliğini korurken, konu hakkında teknik direktör Fatih Terim'in maç öncesinde bilgi vermesi bekleniyor.

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Fatih Terim