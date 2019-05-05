Rıdvan Dilmen: Hakemler tarihi derecede kötü

"Önümüzdeki hafta her sonuç Galatasaray - Başakşehir finaline taşınacak. Beşiktaş demoralize oldu ve büyük bir şans geldi ayaklarına. Ancak bu şansı değerlendiremediler."

"Her ne olursa olsun Galatasaray'ın kendi evinde yenilmemesi önemli. Yarışın takipçisi olmak ve bu seri bir hünerdir. Son 6 haftayı çıkaracak olursak Başakşehir daha öndeydi. Ancak bugünlere gelmek önemli. Büyük takım ile büyük kulüp arasındaki farkı burada söylüyorum ben."



"Sahadaki olayları konuşacak olursak, teknik analiz kadar Şenol Güneş'in çıkardığı 11'i bütün Beşiktaşlılar haklı olarak tartışıyor. Hiç beklemedikleri bir orta saha yapısıyla karşılaştılar. Adriano ve Quaresma'nın fizik güçlerini bilmediğim için niye oynadılar demem. Ancak 6'da 6 yapan bir takımın Ljajic önde, arkada 2'li oynarken bir maç daha kazanırsam bu moralle en fazla 2-0 mağlup olurum dersen -ki, yine 2-0 kaybettin... Devre arasında Necip'i sol beke, Caner'i sol öne alacağına oyuncu değişikliğiyle başlamalıydı Şenol Güneş. Gidiyor maç çünkü. Bu riski almadı."

"Türk futbolu hakemler açısından bu kadar kötü bir döneme denk gelmedi. Tek tek konuşmak istemiyorum ama zaten hakem hocalarımız konuşacak. Görüntüler üzerinden analizler yapılacaktır. Aykut Kocaman taç hırsızlığı demişti hatırlarsanız. Bugün de taçtan gitti Beşiktaş. 2. gol Beşiktaşlı futbolcu ve teknik heyetin gafletiydi.